الفاتيكان يهنئ ترامب ويصلي من أجل أن ينير الرب طريقه

مدينة الفاتيكان – رويترز – هنأ وزير خارجية الفاتيكان دونالد ترامب بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلاً إنه سيصلي من أجل أن “ينير الرب طريق الرئيس الجديد”.

وقال الكردينال بيترو بارولين في تصريح لإذاعة الفاتيكان الرسمية، “كل الأمنيات الطيبة للرئيس الجديد ونتمنى له فترة حكم مثمرة.”

“نعد بالصلاة لأن ينير الرب له الطريق ويعينه على خدمة بلده بالطبع، وأيضاً على خدمة البشرية والسلام في العالم. أعتقد أن اليوم الكل يحتاج للعمل من أجل تغيير الوضع الدولي الذي يشهد تمزقاً كبيراً وصراعاً خطيراً.”

وفي وقت سابق من هذا العام قال البابا فرنسيس إن ترامب “ليس مسيحياً”، بسبب موقفه من الهجرة. وقال متحدث بابوي في وقت لاحق إن هذا ليس هجوماً شخصياً على مرشح الحزب الجمهوري.