أردوغان: على الاتحاد الأوروبي سرعة البت في مفاوضات الانضمام

إسطنبول - د ب أ -طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المفوضية الأوروبية بسرعة البت في مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك رداً على نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء تقريره بشأن آخر ما وصلت إليه مفاوضات الانضمام.

وقال أردوغان اليوم في إسطنبول: “قولوا بلا حرج وبلا استحياء إنه لابد من مراجعة مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. فلتتفضلوا، راجعوا هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن، راجعوها في أسرع وقت، ولكن عندما تراجعونها بالفعل لا تستمروا في التردد بل أعلنوا قراركم”.

وجاءت تصريحات أردوغان، قبيل الإعلان عن التقرير الأربعاء ولكن بعد أن كان قد أُعلن أن التقرير يتضمن انتقادات حادة للرئيس التركي.

وطالب نواب بالبرلمان الأوروبي، قبل إعلان التقرير بوقف محادثات الانضمام ولكن المفوضية الأوروبية لم توص بإيقاف المفاوضات.

وجدد أردوغان اتهامه الغرب بدعم “الإرهاب” وتساءل: “من يفتح أبوابه للإرهابيين الذين يهربون من هنا؟” وتابع: “إنها القيادات الغربية والرؤساء ورؤساء الوزراء و الوزراء الذين يفتحون (لهم) الباب”.

وتعتبر الحكومة التركية أنصار حركة الداعية فتح الله جولن إرهابيين، بالإضافة إلى أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه أوروبا أيضاً تنظيماً إرهابياً.