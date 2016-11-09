الاتحاد الأوروبي يدعو ترامب لحضور قمة مشتركة

الولايات المتحدة - الأناضول – دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، لحضور قمة أوروبية – أمريكية في “أقرب فرصة متاحة له”.

جاء ذلك في رسالة مشتركة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية جان كلاود جانكر، قدمها من خلالها التهاني لـ”ترامب”، مؤكدين على أهمية “التعاون الوثيق فيما بينهم”.

وشدد الرئيسان أن المحادثات من شأنها أن تسمح لهم بـ “رسم مسار علاقاتنا على مدى السنوات الأربعة المقبلة”.

وسعياً منهما لتبديد مخاوف العديد من الدول من أن العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة ستتدهور في ظل رئاسة ترامب، كتب الزعيمان الأوروبيان قال إن “الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة، متأصلة في قيمنا المشتركة للحرية، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والإيمان في اقتصاد حر”.

وشدّدا على أن التعاون “سيكون هاماً في استمرار المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار، والجهود المشتركة لمعالجة العديد من القضايا، مثل التغير المناخي، والتهديدات الأمنية”.

واختتمت الرسالة بالقول، “ينبغي علينا بدل قصارى جهودنا لضمان أن العلاقات التي تربط بيينا ستظل متينة ودائمة”.

وفي وقت سابق اليوم، اقترح وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير، على نظرائه في الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، لبحث فوز ترامب.

وعن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أعلن عنها اليوم، قال شتاينماير “إنها ليست النتيجة التي أرادها هو أو شعبه”.

من جانب آخر، توقع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أن تكون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أكثر صعوبة بعد فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا.

وقال شولتس: “لن يكون الأمر سهلاً لأننا سمعنا خلال الحملة الانتخابية بعضاً من عناصر سياسة الحماية، إضافة إلى بعض الكلمات المقلقة عن المرأة وعن الأقليات”، حسبما نقل الموقع الرسمي لإذاعة صوت ألمانيا “دوتيتشه فيله”.

وبدوره هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ترامب، قائلاً: “القيادة الأمريكية أهم من أي وقت مضى، في وقت نواجه أجواء أمنية جديدة صعبة، وخصوصاً في ما يتعلق بالحرب غير التقليدية والقرصنة المعلوماتية وتهديد الإرهاب”.

وأضاف ستولتنبرغ أن “وجود حلف قوي أمر جيد للولايات المتحدة وجيد لأوروبا”.

وأضاف “أتطلع للقاء السيد ترامب قريبًا، وأرحب به في بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي العام المقبل لمناقشة الخطط المستقبلية”.

وأظهرت النتائج الأولية، اليوم، حصول ترامب على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

ولكي يفوز مرشح بالرئاسة الأمريكية عليه أن يحصد 270 صوتاً (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي.