المفوضية الأوروبية تقرر عدم وقف مفاوضات انضمام تركيا وتوجه إليها انتقادات حادة

بروكسل - د ب أ -وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات غير مسبوقة في شدتها لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تقرير المفوضية بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

ورغم ما رأته المفوضية من انتهاكات جسيمة من جانب تركيا لحقوق الإنسان، إلا أنها قررت عدم وقف المفاوضات من جانب واحد.

وأوضح يوهانيس هان، المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، لدى الإعلان عن التقرير الأربعاء في بروكسل أن المفوضية لا تزال تعتمد رغم هذه الانتهاكات على التعاون الوثيق مع تركيا خاصة فيما يتعلق بأزمة اللجوء.

وجاء في التقرير أن نحو 740 ألف لاجئ قدموا من تركيا لليونان عبر البحر المتوسط خلال انصف العام السابق، لاتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وأن هذا العدد تراجع إلى 18 ألف فقط خلال النصف عام التالي لإبرام الاتفاقية.

غير أن المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة طالب القيادة التركية باتخاذ قرار تقويم سياستها بنفسها، وقال إن بروكسل ترى التطورات الأخيرة في تركيا “غير منسجمة بشكل متزايد مع رغبة تركيا في الانضمام للاتحاد”.

أضاف النمساوي هان: “لقد آن الأوان لأن تقول لنا أنقرة ما تريده بالضبط”.

وأشار هان لتطورات رآها مثيرة للقلق في تركيا منها، على سبيل المثال القيود التي تفرضها تركيا على حرية الرأي واعتقال سياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض و النقاش الجديد بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

من جانبه طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفوضية الأوروبية بسرعة البت في مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك رداً على نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء تقريره بشأن آخر ما وصلت إليه مفاوضات الانضمام.

وقال أردوغان اليوم في إسطنبول: “قولوا بلا حرج وبلا استحياء إنه لابد من مراجعة مفاوضات الانضمام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. فلتتفضلوا، راجعوا هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن، راجعوها في أسرع وقت، ولكن عندما تراجعونها بالفعل لا تستمروا في التردد بل أعلنوا قراركم”.

وطالب نواب بالبرلمان الأوروبي قبل إعلان التقرير بتجميد محادثات الانضمام رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وأن توضح المفوضية لأردوغان أن المرحلة التالية من المفاوضات لن تتم إلا إذا عادت تركيا للالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورأى ألكسندر جراف، نائب رئيس البرلمان الأوروبي والعضو في الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، أن “التمسك اليائس للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعملية انضمام فاشلة أمر غير شريف للغاية وغير بناء”، وقال إن هذا التمسك يقود في النهاية لتزايد تعاظم نفوذ الشعبويين في أوروبا.

وعلقت ريناته زومر، العضو بالبرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا و مقررة الشؤون التركية بحزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، على التقرير قائلة إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تخشى على ما يبدو أن يؤدي وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد لحدوث موجة نزوح جديدة للمهاجرين إلى أوروبا.