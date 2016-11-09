العالم يتلقى بفتور فوز ترامب بالرئاسة واليمين المتطرف يرحب ببداية عصر جديد

باريس- أ ف ب- تلقى العالم بفتور انتخاب الملياردير الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الاربعاء فيما رحب اليمين المتطرف بالمقابل ببداية عصر جديد.

وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ان فوز ترامب “لا يسرني” لكنه “الرئيس المنتخب بحرية للولايات المتحدة” وله الحق في ان “نعطيه فرصة”.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند اكثر تشاؤما قائلا إن “هذه الانتخابات الامريكية تفتح مرحلة من الغموض” داعيا أوروبا إلى رص الصفوف وذلك بعد رد فعل متحمس من رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان.

وقال اوربان “يا له من نبأ ممتاز، الديموقراطية لا تزال حية”.

وعلى غرار باريس، توقعت برلين اوقاتا “اصعب” مع ترامب فيما طالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بالاحترام المتبادل في اطار العلاقات الاميركية-الالمانية المستقبلية مشددة على احترام حقوق الانسان.

وفي مختلف انحاء العالم من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، سادت مشاعر الحذر والتساؤلات التي شابها القلق في معظم الاحيان.

ويعتبر وصول الملياردير الشعبوي الذي لا يملك أي خبرة سياسية إلى البيت الابيض بشكل فعلي في نهاية كانون الثاني/ يناير “قفزة في المجهول”.

وقالت الناشطة الاندونيسية اليجاه ديتي “انا خائفة، هل ستندلع المزيد من الحروب؟ هل ستهاجم أمريكا المسلمين؟” في تصريحات تعكس مشاعر الخوف في العالم الاسلامي.

وفي سيفنيتسا في سلوفينيا، مسقط رأس ميلانيا ترامب زوجة الملياردير الاميركي، عمت الاحتفالات فرحا بوصول عارضة الازياء السابقة إلى منصب السيدة الامريكية الاولى.

اما الاسواق المالية التي تتوجس على الدوام من المجهول، فسجلت تراجعا كبيرا حيث خسرت بورصة طوكيو على سبيل المثال 5,3% عند الاغلاق فيما هبط الدولار والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستويات تاريخية. في المقابل سجلت الاسواق الروسية ارتفاعا الاربعاء حيث أن ترامب أبدى في الماضي تأييده لتحسن العلاقات بين البلدين.

وعلى غرار نظيره الصيني شي جينبينغ، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترامب متحدثا عن افق “حوار بناء”.

وفي فرنسا وجهت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي يرجح وصولها إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017 تهانيها الى ترامب الذي هزم كلينتون.

- اقتصاد، مناخ وآمن

في آسيا التي اعطاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مكانة خاصة في السياسة الخارجية الاميركية، ظهرت مخاوف بشكل خاص على الاقتصاد. وقالت كلاريتا كارلوس استاذة العلوم السياسية في جامعة الفيليبين، “في ظل العولمة، اذا بدأت الولايات المتحدة التي تعتبر محرك الاقتصاد العالمي في بناء جدران فهذا لا يمكن الا ان يسيء إلى الاقتصاد العالمي”.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فان التحالف بين البلدين سيبقى ثابتا لان “منطقة آسيا المحيط الهادئ “تشكل قوة محركة للاقتصاد العالمي”.

وفي رد فعل اكثر تشكيكا، دعت السلطة الفلسطينية ترامب إلى عدم اهمال الشرق الأوسط. وقالت “سنتعامل مع الادارة الأمريكية على أساس انه بدون حل القضية الفلسطينية، فان حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم ستتواصل”.

ورأى وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت أن فكرة الدولة الفلسطينية انتهت بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، داعيا إسرائيل إلى التراجع عن فكرة اقامة هذه الدولة.

وبين المجالات التي تثير تساؤلات شديدة، اعتبرت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين رويال أن الرئيس المقبل لا يمكنه “منع تطبيق” اتفاق باريس الذي ابرم السنة الماضية حول المناخ.

كما ان إيران اعتبرت أن ترامب لا يمكنه العودة عن الاتفاق النووي المبرم في 2015، لان الولايات المتحدة اقرته، ودعت الرئيس المقبل الى “احترام الاتفاقات” الدولية.

وإلى جانب ردود الفعل الدولية المشككة، حاول البعض الطمأنة. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن “العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اعمق من أي تغيير سياسي”.

كما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ان زعامة واشنطن “مهمة اكثر من أي وقت مضى” في مواجهة “جو أمني صعب”.

من جهته هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ترامب على فوزه المفاجئ قائلا انه يتطلع “للعمل معه عن كثب”.

واكد أن “كندا ليس لديها صديق وشريك وحليف اقرب من الولايات المتحدة”.

كما هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمهوري دونالد ترامب وقال انه يتطلع إلى العمل معه.