متحف ياسر عرفات يفتح أبوابه في رام الله بعد 12 عاما على رحيل الزعيم التاريخي للفلسطينيين

رام الله- أ ف ب- يسرد متحف ياسر عرفات الذي يدشن الاربعاء في مدينة رام الله التاريخ المعاصر للشعب الفلسطيني بالتزامن مع عرض مسيرة نضال الزعيم الفلسطيني التاريخي مع حلول الذكرى 12 لرحيله.

وعلى طابقين، يضم المتحف مقتنيات شخصية لعرفات بينها نظارته الشمسية الشهيرة التي ارتداها خلال خطاب القاه في الامم المتحدة عام 1974، وكوفيته البيضاء والسوداء التي عرفه العالم بها، وسلاحه الشخصي وحتى جواز سفره الفلسطيني.

وسيتعرف زوار المتحف للمرة الاولى عن كثب على هذه الاغراض.

ومن المتوقع ان يقص الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاربعاء الشريط الافتتاحي للمتحف الذي كلف سبعة ملايين دولار اميركي، بحسب مؤسسة ياسر عرفات.

وهذا أول متحف مخصص لذكرى ياسر عرفات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتم بناء المتحف خلف ضريح عرفات داخل مقر الرئاسة الفلسطينية، المقاطعة، في مدينة رام الله.

ويشير رئيس لجنة المتحف نبيل قسيس إلى أن “الزائر سيطلع على حكاية الشعب الفلسطيني، حكاية كفاحه منذ بداية القرن العشرين حتى استشهاد (عرفات) عام 2004″.

وبحسب قسيس، فان “طريقة العرض هي عرض الحكاية من خلال مسيرة ياسر عرفات النضالية لان ياسر عرفات كان مرتبطا بنضال الشعب الفلسطيني بشكل وثيق”.

وتم تأسيس المتحف على نظام تفاعلي حديث، تعرض فيه اشرطة فيديو وصور قديمة للتاريخ الفلسطيني منذ بداية القرن العشرين.

ويحيي الفلسطينيون الجمعة الذكرى 12 لوفاة عرفات الذي رحل في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور فجائي لصحته.

- إرث عرفات

وستتاح للعامة فرصة رؤية غرفة نوم عرفات التي أمضى فيها أيامه الاخيرة بعد حصار الرئاسة الفلسطينية من الدبابات الاسرائيلية منذ كانون الاول/ ديسمبر 2001.

وهذه الغرفة موجودة في الطابق الارضي من مبنى آخر من المقاطعة، لكنها أُلحقت بالمتحف عبر بناء جسر يربطها به.

وفي الغرفة الصغيرة، الى جانب سرير عرفات، صورة رسمتها ابنته زهوة عندما كانت طفلة، بالاضافة الى خزانة ملابسه التي تحوي على بزاته العسكرية الشهيرة.

وفي الخارج، الغرفة التي كانت تستخدم لعلاج عرفات قبل نقله الى فرنسا، وتعرض فيها التقارير الطبية الفلسطينية والروسية والفرنسية والسويسرية في وفاة عرفات مع شاشات تلفاز تعرض تجمعات لتابينه في فرنسا ومصر والاراضي الفلسطينية.

وتوفي عرفات في عام 2004 في مستشفى في فرنسا كان نقل اليه للعلاج. وأجرى القضاء الفرنسي تحقيقا في الوفاة بطلب من ارملته سهى عرفات التي تشدد على تعرض زوجها للتسميم، واعلن رد الملف بسبب عدم وجود أدلة كافية.

- جائزة نوبل

وبين المعروضات ايضا، شهادة وميدالية جائزة نوبل للسلام التي حاز عليها عرفات بعد توقيع اتفاق اوسلو مع الاسرائيليين، والتي تمكن المتحف من الحصول عليها من منزل عرفات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وحاز عرفات جائزة نوبل للسلام عام 1994 بالاشتراك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك اسحق رابين ووزير خارجيته شيمون بيريز، بعد التوصل الى اتفاقات السلام عام 1993.

وبعد مرور 12 عاما على رحيله، ما زال عرفات شخصية محبوبة لدى الفلسطينيين.

ورحل عرفات عن (75 عاما) في 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004.

ويؤكد مدير المتحف محمد حلايقة لوكالة فرانس برس ان عرفات كان “لاعبا مهما في العمل السياسي والعمل الوطني الفلسطيني على مدى عقود من الزمن، وبالتالي، تم ابراز اين تتقاطع هذه المحطات مع سيرة ياسر عرفات”، مشيرا ان عرفات “كان يصنع الحدث في كثير من الحالات”.