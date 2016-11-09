قوات الحكومة اليمنية تقتل 30 يشتبه بانتمائهم للقاعدة

عدن- رويترز- قال الجيش اليمني الأربعاء إن القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قتلت 30 على الأقل من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في هجوم سانده التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وأضاف الجيش في صفحته على فيسبوك أن أربعة جنود قتلوا أيضا في العملية التي جرت يوم الثلاثاء عند مزرعة غربي مدينة المكلا الساحلية وعاصمة محافظة حضرموت.

وساند الهجوم التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقاتل إلى جانب هادي ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكر مسؤولون يمنيون يوم الثلاثاء أن ستة متشددين قتلوا في الهجوم وتم أسر أربعة آخرين.

واستغل تنظيم القاعدة الحرب الأهلية التي بدأت العام الماضي ليستولي على أجزاء من جنوب اليمن بما في ذلك المكلا قبل أن يتمكن جنود الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي من طردهم.