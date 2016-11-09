خمسة قتلى في خروج ترامواي عن السكة جنوب لندن

لندن- أ ف ب- قتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من خمسين في خروج ترامواي عن سكته في كرويدون جنوب لندن صباح الاربعاء على ما اعلنت الشرطة البريطانية.

واوضحت شرطة وسائل النقل “نؤكد وفاة خمسة أشخاص متأثرين باصابتهم. وقد ادخل أكثر من خمسين شخصا اخرين المستشفيات” مشيرة إلى توقيف شخص “على علاقة بالحادث”.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان الموقوف هو سائق الترامواي.

واشارت خدمة سيارات الاسعاف في لندن إلى نقل أشخاص عدة إلى المستشفى وهم في حالة “الخطر”.

ووقع الحادث عند الساعة 06,10 ت غ عندما انحرف الترامواي عن سكته وانقلب على جانبه من دون ان يتمكن المحققون من اعطاء مزيد من التفاصيل حتى الساعة.

وقالت الشرطة “المحققون يستمرون في العمل في مكان الحادث ومكتب التحقيقات حول حوادث النقل في السكك الحديد يحلل أسباب” الحادث.