رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ ترامب ويطلب منه رفع الحظر عن تسليح الجيش

البيضاء- د ب ا- أرسل رئيس مجلس النواب، الليبي عقيلة صالح، ببرقية تهنئة، الأربعاء، إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وطالبه برفع الحظر على تسليح الجيش الليبي.

وجاء في البرقية:إننا بهذه المناسبة نتطلع إلى مزيد من التعاون بين بلدينا الصديقين، وكلنا ثقة في نجاحكم في مهامكم، ونأمل دعمكم في مواصلة الدور الفعال للولايات المتحدة الأمريكية والدافع دومًا في اتجاه حل الأزمة في ليبيا والوصول إلى توافق ليبي، والدعوة إلى رفع الحظر على تسليح الجيش الذي يخوض حربًا على الإرهاب”، بحسب موقع “بوابة الوسط” الاخباري الليبي.

كما بعث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، برقية تهنئة لترامب، وأكد رغبة حكومته وحرصها على أن تولي الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامًا أكبر بالقضية الليبية، التي يتصدر مشهدها الإرهاب، معتبرًا أن هذا الملف أعطى لترامب زخمًا وشعبية أكبر في العالم، إذ كان من أولويات برنامجه الانتخابي.

يذكر أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ العام 2011 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.