رئيس أوكرانيا يأمل في حصول بلاده على مساعدات عسكرية أمريكية فى ظل رئاسة ترامب

كييف- د ب أ- أعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو عن أمله في حصول بلاده على المزيد من المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، ودعم الإصلاحات بها، عقب انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا جديدا لأمريكا.

وقال بوروشينكو الأربعاء في كييف إنه مقتنع بأن الولايات المتحدة “ستظل الشريك الأوثق لأوكرانيا والأهم لها في حربها ضد العدوان الروسي”.

أضاف بوروشينكو: “أعتقد أن بقاء نتيجة الانتخابات مفتوحة حتى آخر لحظة هو رمز للديمقراطية الصحيحة”.

ويشار إلى أن ترامب حسم الانتخابات لصالحه مخالفا بذلك نتائج معظم استطلاعات الرأي.

وتسعى القيادة الأوكرانية المعروفة بولائها للغرب منذ سنوات للحصول على دعم الولايات المتحدة ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في مناطق شرق أوكرانيا.

كما أن هناك نزاعا بين أوكرانيا و جارتها روسيا بسبب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها عام 2014 وهو ما اعتبره الغرب انتهاكا للقانون الدولي.