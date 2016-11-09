كوبا تعلن إجراء مناورات عسكرية بعد فوز ترامب

هافانا- رويترز- أعلنت كوبا الأربعاء إجراء مناورات محددة سلفا في أنحاء البلاد تستمر أسبوعا استعدادا لمواجهة “أفعال العدو” في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وكان ترامب هدد بتقويض مرحلة انفراج في العلاقات حققها سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

ولم تربط كوبا مباشرة بين المناورات وانتصار ترامب الذي هدد بالرجوع عن الإجراءات التي اتخذها أوباما لتحسين العلاقات مع هافانا.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي على فوز ترامب. ونشرت جرانما وهي صحيفة الحزب الشيوعي الحاكم خبر المناورات العسكرية باللون الأحمر على الصفحة الأولى من عددها الأربعاء.