براد بيت برفقه جوليا روبرتس في أول ظهور بعد انفصاله عن أنجلينا

لندن ـ نشر موقع فني عالمي مجموعة من الصور للنجم الأمريكي الشهير براد بيت، مع النجمة العالمية جوليا روبرتس، وذلك أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم Moonlight بلوس أنجلوس يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وهو يعد أول ظهور رسمي له بعد انفصاله عن زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي.

النجم العالمي الشهير براد بيت، حضر العرض الخاص للعمل، لأن الفيلم من إنتاج شركته Plan B، فيما أكد الموقع أن براد، استغل الوقت الصحيح للظهور بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام خاصة وأن البلد مشغولة بالانتخابات الرئاسية، كما أن بيت ظهر بمظهر بسيط وكاجوال.

وكان الثنائي العالمي الشهير أنجلينا جولي، وبراد بيت، قد توصلا لأتفاق مؤقت بخصوص حضانة أبنائهم الستة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن ممثلي أنجلينا جولي، مضيفا أن الأبناء سيبقون مع والدتهم، وستستمر زيارة والدهم لهم تحت اشراف الطبيب النفسي، من أجل الحفاظ علي مصلحة الأبناء.

واشار البيان أنه لا مجال حاليا، لمناقشة التفاصيل خاصة أن الوضع حساس للغاية والعائلة بأكملها تمر بوقت عصيب.