أنغام تهدّد بالإعتزال بسبب وزير البيئة

القاهرة ـ احيت الفنّانة المصريّة أنغام لمضايقات حفل في يوم الحب في مهرجان الموسيقى العربية، وتعرضت لمضايقات جمة، إلّا أنّها حافظت على هدوئها لبعض الوقت.

وخرجت النّجمة العربيّة عن صمتها وكشفت عن غضبها ازاء التلوث البيئي الذي أصابها بإلتهاب في الجيوب الأنفية، محذّرةً وزير البيئة المصري، ومؤكّدةً أنها “لن تستطع الغناء مجدّداً اذا استمر هذا التلوث”.

ومن ابرز المضايقات التي تعرّضت لها أنغام بسبب المايكروفون، فطلبت تغييره، اضافةً الى ارتفاع صوت الموسيقى.