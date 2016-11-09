محام مصري يطالب بمنع مايا دياب من دخول بلاده

القاهرة ـ أثارت تصريحات الفنانة اللبنانية مايا دياب، الجريئة التي أدلت بها مؤخرًا، غضب المحامي المصري نبيه الوحش، الذي قرر ان يتقدم ببلاغ لوزر الداخلية يطالب فيه بترحيلها من مصر.

نبيه الوحش، اتهم مايا دياب، في البلاغ المقدم بالتحريض على الفجور من خلال تصريحاتها المثيرة وكان أخرها في برنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “الحياة”.

وأضاف الوحش، في تصريحات صحافية: “أن القانون منح وزير الداخلية سلطة تقديرية بمنع أو منح الأجانب تأشيرة الإقامة في مصر، ويجب علية طبقًا للقانون أن يقوم بترحيل هذه الفنانة من مصر لأنها تسئ مرارًا وتكرارًا ونحن دولة قانون ويجب أن تحترم الدولة التي تُقيم بها”.

كما أعلن أنه سيتقدم بمذكرتين لكل من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وذلك لوقف مايا دياب عن العمل في مصر بسبب ما تقدمه خلال أعمالها التي يصفها البعض بأنها تنتمي للفن.

يذكر أن مايا دياب، قد صرحت مؤخرًا بأن عدد من الإعلاميين اللبنانيين شواذ جنسيًا، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حولها.