سيدة مصرية تجبر ابنتها القاصر على ممارسة الدعارة

القاهرة ـ تجردت أم من كل مشاعر الأمومة وتحولت إلى شيطان ، حيث أجبرت ابنتها القاصر على ممارسة الدعارة. وألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر القبض على سيدة في منطقة الهرم، أجبرت ابنتها القاصر على ممارسة الدعارة.

وأثارت الكارثة ضجة كبيرة في مصر، بعد تلقي الجهات الأمنية ومباحث الآداب المصرية إخطار يفيد قيام طالبتين بممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور، تم إلقاء القبض عليهم، أثناء ممارستهما الدعارة، وبحوزتهما مبالغ مالية وهواتف محمولة، واعترفتا بارتكابهما الواقعة مقابل 2000 جنيه في المرة الواحدة.

وفجِّرت المتهمة الاولى، مفاجأة باعترافها بأن والدتها وزوجها، يجبرانها على العمل في الدعارة، ويقومان بجلب الزبائن لها، وأن والدتها قامت بفض غشاء بكارتها لإجبارها على ممارسة الرذيلة.