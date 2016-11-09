اعتقال قاض بالأمم المتحدة في تركيا

أمستردام ـ رويترز ـ قال رئيس محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا ومذبحة رواندا إن تركيا اعتقلت قاضيا تركيا عضوا بالمحكمة للاشتباه في صلته بمحاولة الإنقلاب في يوليو تموز في انتهاك لحصانته الدبلوماسية.

وقال رئيس المحكمة تيودور ميرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تركيا تجاهلت طلباته بزيارة القاضي أيدن سيداف أكاي منذ اعتقاله في 21 من سبتمبر أيلول فيما وصفه ميرون بأنه قد يشكل انتهاكا لاستقلال أكاي القضائي.

وأضاف ميرون “طلب مكتب الأمم المتحدة للشؤون السياسية الإفراج عنه ووقف جميع الإجراءات القانونية ضده.” ومن المعتقد أن الاعتقال أول حالة تنتهك فيها حصانة قاض بالأمم المتحدة.