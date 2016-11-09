الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ايران تجاوزت الحد الخاص بالماء الثقيل

فيينا ـ د ب ا ـ ذكر مفتشوالوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران قامت بتجميع ماء ثقيل يستخدم في مفاعلات مثيرة للجدل اكثر قليلا مما هو متفق عليه بموجب الاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى العالمية الست.

وذكرت الوكالة ايضا ان ايران تعتزم تصدير بعضا من الماء الثقيل ليكون مخزونها من هذه المادة وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق، الذي بدا سريانه في مطلع العام الحالي ويهدف الى كبح برنامجها النووي .

ولدى ايران حاليا 1ر130 طنا من الماء الثقيل يمكن استخدامها للسيطرة على التفاعلات النووية في المفاعلات التي تنتج بلوتونيوم من الذي يستخدم في صنع اسلحة كمنتج جانبي ، بزيادة 100كيلوجرام عن الحد المتفق عليه مع الدول الست وهى الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وروسيا والصين

وكتب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في التقرير انه”اعرب عن مخاوف تتعلق بمخزون ايران من الماء الثقيل ” لنائب الرئيس الايراني وكبير المسؤولين النوويين على اكبر صالحي.

وجاء التقرير بعد ساعات من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، الذي اعرب عن شكوك في الاتفاق النووي الذي اسفر عن الغاء العقوبات ضد ايران .

يذكر ان ترامب كان قد هدد بالغاء الاتفاق .