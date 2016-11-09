كلينتون تقرّ بالهزيمة وتحثّ على التعامل مع ترامب بعقل مفتوح

نيويورك- رويترز- اعترفت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون اليوم الأربعاء بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وعرضت العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي عبًرت عن أملها بأن يكون زعيما ناجحا لكل الامريكيين.

وبعد خسارة مفجعة في الانتخابات أمام قطب عقارات نيوريوك ظهرت كلينتون ظهر اليوم وحثت مؤيديها على التعامل مع ترامب بعقل مفتوح وإعطائه فرصة للقيادة.

وأبلغت مئات من أنصارها ومعاونيها في فندق في مانهاتن “هنأت دونالد ترامب الليلة الماضية وعرضت العمل معه لصالح بلدنا. آمل أن يكون رئيسا ناجحا لكل الأمريكيين”.

وقالت وسط هتافات الحاضرين “هذه ليست النتيجة التي كنا نريدها أو التي عملنا بجد من أجلها وأنا آسفة أننا لم نفز بهذه الانتخابات لتحقيق القيم التي تجمعنا والرؤية التي نتمسك بها لبلدنا”.

وإعترفت كلينتون (69 عاما) بأن نتائج الليلة الماضية مؤلمة وأنها تشعر بخيبة أمل.

وحثت معاونيها ومؤيديها -الذين انهاروا بعد أن كانت استطلاعات الرأي الوطنية تشير إلى فرصة جيدة للفوز- على أن يواصلوا العمل من أجل جعل الولايات المتحدة أفضل حالا.

وقالت “هذا شيء مؤلم وسيبقى لفترة طويلة… لكنني أريدكم أن تتذكروا هذا: حملتنا لم تكن قط تتعلق بشخص واحد أو انتخابات واحدة. إنها تتعلق بالبلد الذي نحبه وتتعلق ببناء أمريكا مفعمة بالأمل وممثلة لمختلف الاطياف وواسعة الصدر”.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة إن نتائج الانتخابات تظهر أن البلاد منقسمة بشكل عميق، لكن الناخبين قالوا كلمتهم.

وأضافت قائلة “دونالد ترامب سيكون رئيسنا. نحن مدينون له بعقل مفتوح (وإعطائه) الفرصة للقيادة”.