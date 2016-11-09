بارزاني: نتطلع بشغف لزيارة ترامب لإقليم كردستان في المستقبل





اربيل (العراق)- د ب أ- هنأ رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، في تغريده على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دونالد ترامب بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيراً الى ترحيبه بزيارة الرئيس المنتخب لإقليم كردستان في المستقبل القريب.

وأضاف بارزاني “تأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي نخوض فيه هنا معارك مستمرة في الموصل وأطرافها ضد تنظيم داعش، وان شعب كردستان على علم بأن الرئيس المنتخب وفي اثناء حملته الانتخابية قد اكد دعمه لإقليم كردستان وقوات البيشمركة”، مشدداً على “انهم ينتظرون بشغف تحقيق هذا الدعم”.

وأشار إلى أن “هناك تحالفاً قوياً بين الولايات المتحدة الامريكية وإقليم كردستان في مكافحة الإرهاب والتطرف والتعصب، ونحن على استعداد تام للقيام بأي عمل أو واجب مشترك ضمن هذا التحالف وبشكل وثيق”.

وتابع بأنه “ننتظر وبشغف زيارة الرئيس المنتخب لأمريكا لإقليم كردستان في المستقبل”.