البيت الأبيض يقول إنه ملتزم بتنفيذ اتفاقي إيران وتغير المناخ





واشنطن- رويترز- قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي والاتفاق النووي مع إيران في الشهور الأخيرة للإدارة في السلطة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إفادة صحفية “هذه الإدارة ستلتزم بتنفيذ تلك السياسات حتى 20 يناير وسنفي بالتعهدات التي قطعناها في كل من هذين المجالين مثلما نفعل”.

ويبدأ ترامب الذي انتقد بشدة اتفاقي إيران وباريس فترته التي تستمر أربع سنوات في 20 يناير كانون الثاني.