﻿الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 9 قرارات لمصلحة فلسطين تتعلق بالاحتلال واللاجئين والموارد الطبيعية والاستيطان

غزة – «القدس العربي» : اعتمدت الأمم المتحدة عدة قرارات مهمة بأغلبية ساحقة لمصلحة الشعب والقضية الفلسطينية، وهو ما اعتبرته البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تأكيدا جديدا على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» نقلا عن البعثة الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، في نيويورك، بأغلبية ساحقة 9 قرارات يتعلق 8 منها ببند «وكالة غوث اللاجئين «الأونروا»، والتاسع يتعلق بـ «اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وأوضحت أن القرار المتعلق بتقديم المساعدة «لـالأونروا»، لخدمة اللاجئين، اعتمد بأغلبية 159 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة إسرائيل، وامتناع 8 دول عن التصويت وهي الكاميرون وكنداوكوت ديفوار ، جوجزر المارشال، وميكرونيزيا وبالاو وباراغواي، والولايات المتحدة، واعتمد قرار «النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في حزيران 1967، والأعمال القتالية التالية»، بأغلبية 15 ومعارضة 6 دول هي كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، جوبالاو، والولايات المتحدة، وامتناع 6 دول وهي الكاميرون وكوت ديفوار وهندوراس، وباراغواي، وتوغو، وفانواتو.

وذكرت البعثة الفلسطينية أن القرارات الخاصة ببند «الأونروا» تضمنت فقرات حول العجز المالي المتكرر والمتزايد، الذي يؤثر بشكل مباشر على استدامة عمليات الوكالة، وضرورة البحث في وضع طراق جديدة للتمويل، وكذلك الإشارة إلى إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر/ ايلول 2016 ، وأيضا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتيسير مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء، وخاصة البلدان المضيفة، وأعضاء اللجنة الاستشارية والجهات المانحة، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل استكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الأخذ بها بما فيها التبرعات والاشتراكات المقررة، لكفالة تمويل الوكالة تمويلا كافيا مستداما بمكن التنبؤ به طوال ولايتها.

وفيما يخص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فقد اعتمد بأغلبية 86 دولة، ومعارضة 7 دول هي استراليا، وكندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة، وامتناع 71 دولة عن التصويت.

وإضافة إلى ذلك اعتمد قرار «انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى» حيث تم اعتماده بأغلبية 155 ومعارضة 6 ودول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبالاو، والولايات المتحدة)، وامتناع 6 دول عن التصويت (استراليا، الكاميرون، وكوت ديفوار، وباراغواي ورواندا، وتوغو).

وكذلك جرى اعتماد قرار بشأن «المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل»، بأغلبية 153 لصالح القرار، ومعارضة وامتناع الدول السابقة.

وذكرت البعثة الفلسطينية أنه تم إضافة عناصر جديدة من بينها الإشارة الى تقرير اللجنة الرباعية الصادر في الاول من يوليو/ تموز الماضي والتشديد على توصياتها وكذلك على البيانات التي أصدرتها مؤخرا بشأن بناء المستوطنات وتوسيعها وعمليات هدم المنازل كونها إجراءات تؤدي بشكل مطرد إلى «تقويض حل الدولتين»، وكذلك إدانة الاستيطان بشكل واضح، والنظر في وضع تدابير لمساءلة إسرائيل وفقا للقانون الدولي في حالة استمرار عدم امتثالها لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجرى كذلك اعتماد قرار «الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، وتم اعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة وامتناع الدول سابقة الذكر.

وشكرت نائبة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، جميع الدول التي صوتت لصالح القرارات.

وقالت إن التصويت «هو تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك على ضرورة احترام القانون الدولي».

كذلك أثنت على الدول التي أعربت عن دعمها القوي لـ «الأونروا»، وعلى أهمية تقديمها للمساعدات الإنسانية، وبرامج التنمية البشرية والحماية والمساعدة في حالات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

كما ثمنت دعم ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وجهودها المستمرة لزيادة الوعي الدولي إزاء الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقفها وإنهاء الاحتلال.

ودعت الذين يدعمون قضية السلام بأن «يكونوا حازمين في مطالبتهم إسرائيل باحترام القانون، واحترام حقوق الإنسان،بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين»، مشددة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

كذلك اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».

وكانت مجموعة الـ77 والصين قد قدمت القرار، الذي حصل خلال التصويت على تأييد 155 دولة، وامتناع 10 دول، ومعارضة ثماني دول من بينها الولايات المتحدة واستراليا وكندا وإسرائيل وجنوب السودان. ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».وووفق بيان لبعثة فلسطين المراقبة الدائمة في الأمم المتحدة، يطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.