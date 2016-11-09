﻿الاحتلال الإسرائيلي لم يترك صنفا من الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطين

رام الله – «القدس العربي» : أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يترك صنفا من صنوف الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال وقاصري فلسطين. وكانت الحركة تشير إلى الحكم على الصبي أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا بالسجن 12 عاما إضافة إلى «تعويض» مالي قدره 180 ألف شيقل. وعلى القاصرين منذر خليل أبو ميالة (16 عاما) ومحمد طه (15 عاما) وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما و»تعويض» مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما.

وقال عايد أبو قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال «كان واضحا من لحظة الاعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال مثل حقهم في استشارة محام وحضور أحد الوالدين التحقيق والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة. وأضاف «إسرائيل عدلت القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون (14 عاما) حتى تتعامل مع مثل هذه الحالات وهذا التعديل يعد عنصريا بامتياز على اعتبار أنه يستهدف الأطفال المقدسيين».

وتطرقت الحركة إلى حادثة الطفل عدنان جمال محمد عمرو (10 سنوات) من حي الثوري في سلوان الذي تعرض للضرب المبرح على ايدي مستوطن في طريق عودته من مدرسته دار الأيتام إلى منزله ورش رذاذ الفلفل الحارق في وجهه.

أما الطفل خالد بحر (15 عاما) من منطقة بيت زعتا في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل حنوب الصفة الغربية فقد قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء العشرين من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي في أحد كروم المشمش القريبة من الشارع الالتفافي في منطقة بيت زعتا. وبحسب مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني فقد أصيب الصبي بعيار ناري مدخله في الصدر ومخرجه من الظهر. ويشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز جثمان الطفل بحر حتى هذه اللحظة وترفض تسليمه.

وأظهر تحقيق داخلي أجراه جيش الاحتلال أنه لم يكن هناك أي خطر على حياة الجنود الذين أطلقوا الرصاص صوب الطفل بحر في بيت أمر وأن الجنود كان يمكن لهم أن يتصرفوا بطريقة أخرى وفق ما نشرته عدة وسائل إعلام نقلا عن صحيفة (هآرتس).

وفي الخامس عشر من تشرين الأول الماضي أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصبي فارس زياد البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم الرئيسي. ووفق مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله الذي نقل إليه الطفل، فإن العيار المعدني المغلف اخترق الجهة الأمامية من الرأس واستقر بها محدثا تهتكا كبيرا في منطقة الدماغ ونزيفا شديدا.

وخضع البايض لعملية جراحية استمرت ما يقارب من 4 ساعات بهدف استخراج الرصاصة ولا يزال حتى الآن في دائرة الخطر وعدم الاستقرار ويرقد في قسم العناية المكثفة تحت الرقابة الطبية.

وتطرق التحقيق الداخلي لجيش الاحتلال الذي نشرته عدة وسائل إعلامية نقلا عن (هآرتس) إلى حادثة إصابة الصبي البايض فبرر التحقيق إطلاق النار لكنه وجد «عيوبا في تصرف الجنود» وأن «السلوك المهني لهم كان خاطئا».

وفي قطاع غزة أصيب الطفل يحيى محمد القطراوي (11 عاما) من مخيم النصيرات بقنبلة غاز أسفل عينه اليمنى أطلقها صوبه جنود الاحتلال بشكل مباشر في الثامن والعشرين من تشرين الأول الماضي خلال مشاركته في المسيرة الأسبوعية شرق مخيم البريج.

ونقل الطفل إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى ولصعوبة إصابته تم تحويله إلى مستشفى العيون التخصصي ليتضح أنه يعاني من قطع في الأنبوب الدمعي ومشكلة في السائل الزجاجي وارتجاج في الشبكية. وكان من المقرر أن تُجرى له عملية في الثلاثين من الشهر الماضي لكن بسبب التهاب مكان الإصابة تأجلت إلى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وقد تبين أنه يعاني من نقص حاد في السائل الزجاجي وقطع في القنوات الدمعية. وتم تركيب «أنابيب» صناعية بشكل بارز تحت عين الطفل القطراوي ستبقى لمدة شهرين على الأقل ولن يتم معرفة إن كان يستطيع أن يرى بعينه اليمنى مرة ثانية أم لا إلا بعد إزالة هذه الأنابيب علما بأن عينه مغلقة بشكل تام حاليا.

واعتبر أبو قطيش «إن غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب التي تتعامل بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع جنودها الذين يقومون بقتل وإصابة الأطفال الفلسطينيين ستجعل سقوط ضحايا أخرى من الأطفال مسألة وقت فقط».