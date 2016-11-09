﻿تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف

الناصرة – «القدس العربي»: انضم مسؤولون إسرائيليون لناشطي الهيكل المتطرفين بدعوتهم لتغيير الوضع الراهن في منطقة الحرم القدسي الشريف، مما يعني تقاسم الأقصى. وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد استضاف أول من أمس المؤتمر السنوي لجماعات « جبل الهيكل « الذي بادر إليه النائب عن حزب الليكود، يهودا غليك . وأتى المؤتمر لهذا العام تحت عنوان « الوضع القائم يمارس إجحافا ضد اليهود «، بمشاركة وزراء والعديد من النواب من أحزاب اليمين، الذين طالبوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالسعي من أجل تغيير «الوضع القائم» بساحات الحرم القدسي الشريف والسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى. ويتطلع اللوبي المتطرف هذا إلى مناقشة سبل تغيير « الوضع القائم « في الأقصى، الذي نص عليه في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، ويعني حق الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى، وطالبوا بتغيير هذا الوضع بزعم أن فيه « ظلما للشعب اليهودي».

وكشف بالأمس عن انضمام رئيس الكنيست وثلاثة وزراء، من بينهم وزير الأمن الداخلي، وكذلك نائب وزير الأمن بالدعوة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي والسماح للنواب بدخوله. ويعتبر المؤتمر المذكور حدثا استثنائيا، لأن تصريحات الوزراء خلالها بددت صمتا طويلا في موضوع الوضع الراهن، علما أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو أمر الوزراء بعدم إطلاق تصريحات في هذا الشأن منذ سنة، في اطار محاولات تهدئة الهبة الفلسطينية.

وانعقد هذا المؤتمر على خلفية الضغط المتزايد لإلغاء أمر منع دخول النواب والوزراء الى الحرم، الذي تم اتخاذه في أعقاب التزام نتنياهو بذلك أمام الملك الأردني عبد الله الثاني. وفي أعقاب الأعياد العبرية التي مرت بهدوء نسبي في الحرم القدسي والقدس، عاد وزراء ونواب إسرائيليون لطرح مطلب السماح لهم بزيارة المكان. وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان: «حسب مفاهيمي، فإن حقنا في الحرم القدسي غير قابلة للنقض.

هذا هو أكثر مكان مقدس لليهود. الوضع الراهن في الحرم اليوم يميز ضد الشعب اليهودي». وأثنى وزير «شؤون القدس» زئيف الكين على رجال حركة «جبل الهيكل». وقال: «في كثير من المرات تفعلون ما لا تفعله الحكومة». وطالب وزير الزراعة اوري اريئيل، رئيس الحكومة نتنياهو، بالسماح للنواب والوزراء بدخول الحرم. وحسب أقواله، فإن كل الجهات الأمنية تدعم هذا الأمر، ولكن «للأسف فإن المستشارين لدى رئيس الحكومة، وهو نفسه، يمنعون ذلك بشكل ظالم وغير قانوني».وطالب اريئيل بفتح كل أبواب الحرم أمام اليهود وقال: «كفى للعار والإهانة «.ودعا نائب وزير الأمن، ايلي بن دهان، الى نشر النظم التي كتبها في منصبه السابق، كنائب لوزير الأديان، والداعية لتنظيم صلاة اليهود في الحرم. وقال إن «الحرم هو مكان يمكن لكل أبناء الديانات الأخرى القدوم اليه إلا أبناء الديانة اليهودية الذين يمنعون من الصلاة فيه. يحظر علينا الموافقة على هذا العار. يجب مطالبة الحكومة والكنيست بالسماح لليهود بالصلاة، وتحويل ذلك الى مسألة عادية ومتاحة». وأكثر من ذلك فقد قال رفائيل موريس، مؤسس حركة «نرجع الى الهيكل» راعية المؤتمر المذكور: «عندما نقول ان جبل الهيكل (الحرم) هو لنا وفقط لنا، ولا يوجد فيه مكان لأي شخص آخر، سننتصر في عمونة، وسنحتل ليس جبل الهيكل فقط وإنما الأردن وسورية وسنقيم دولة يهودية حقيقية في كل أرض إسرائيل الكاملة».

يشار الى ان هذا المؤتمر يعقد للسنة العاشرة على التوالي، ولكنها المرة الأولى التي يتم فيها عقده في الكنيست. واحتفل ناشطو جبل الهيكل بـ «سنة ناجحة» بالنسبة لهم مع الإعلان أن عدد اليهود الذين دخلوا الى الحرم القدسي الشريف هذه السنة، يزيد عن 14 ألف يهودي، مقارنة بـ 11 ألف زائر في السنة السابقة.

واعتبروا تعيين اردان وزيرا للأمن الداخلي، نقطة تحول في تعامل الشرطة مع الزوار اليهود للحرم. وحسب هؤلاء الناشطين، فإن شرطة الاحتلال خففت من تعاملها الصارم مع اليهود الذين يصلون في الحرم القدسي الشريف.