﻿انتخاب ترامب .. ترحيب رسمي وعدم اهتمام العراقيين وتحذير الإسلام السياسي لتغيير سياسته في حكم العراق

بغداد – «القدس العربي»: قوبل انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة ، بالبرود وعدم المبالاة من قبل الشعب العراقي ، مع مبادرة معظم القوى السياسية لارسال برقيات التهنئة للرئيس الجديد بالفوز ، مع توقعات بتأثير الرئيس الجديد على الاسلام السياسي لتغيير نهجه في ادارة العراق.

فقد قدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التهنئة الى دونالد ترامب بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الامريكية.

واشار بيان لمكتب العبادي ، ان “العراق يحارب الارهاب في مقدمة دول العالم ويحقق انتصارات باهرة في سحق ارهاب داعش ببطولات وتضحيات ابنائه، واننا نتطلع الى استمرار العالم والولايات المتحدة في الوقوف مع العراق في مواجهة الارهاب الذي لا يهدد بلدنا وحسب بل والعالم اجمع».

وأضاف “كما نتطلع الى ان تشهد العلاقات بين بلدينا المزيد من التعاون في جميع المجالات لما فيه مصلحة شعبينا».

وكان العبادي انتقد مسبقا ترامب بشكل رسمي بخصوص تصريحات ترامب عن المسلمين، ووصفها بأنها “غير مسؤولة».

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن «هناك علاقة ثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعاون ومصلحة مشتركة، لذا لا أتوقع أن تتغير العلاقات العراقية الأمريكية بفوز ترامب.

وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن «الاستراتيجية العراقية الأمريكية والاتفاقيات الاقتصادية، وكذلك الحرب على الإرهاب، كلها ملفات مشتركة بين البلدين، لذا فإن العلاقة ستبقى ولن يتغير أي شيء بين العراق وأمريكا .

وتابع الحديثي أنه «خلال 8 سنوات الماضية كان الديمقراطيون في سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم فاز الجمهوريين، ولكن هذا مجرد تغيير للأشخاص والأسماء، وليس للسياسة، فالسياسة ستبقى كما هي عليه الآن

وفاز الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بعد أن حصل على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبدوره ، هنأ نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الاربعاء، المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الرئاسة الامريكية، مؤكدا على دعم العراق للحكومة الامريكية لتحقيق السلام والحرية بالعالم

وقال في بيان مقتضب ، «نهنئ الرئيس الامريكي ونتمنى له كل النجاح».

واضاف «اننا ندعم أمريكا في مهمتها لتحقيق السلام والحريّة في العالم».

واكد النائب السابق والقيادي في ائتلاف العربية حيدر الملا ان انتخاب ترامب رئيسا هو يوم اسود للاسلام السياسي السني والشيعي في العراق ، لأن الديمقراطيين كانوا يدعمون الاسلام السياسي بجناحيه في العراق وغيره.

واشار في لقاء تابعته «القدس العربي» ان ادارة اوباما كانت حريصة على المحافظة على ديكور يسمى «العملية السياسية في العراق» ولا يهمها كل السلبيات والتدهور والمآسي التي يعاني منها الشعب العراقي ، لذا دعمت الاسلام السياسي الشيعي والسني لادارة العراق كيفما شاءوا .

وشدد الملا ان التغيير آت في المنطقة في ظل الادارة الامريكية الجديدة , ولذا على القيادات الاسلامية في العراق ان تغيير سياستها في العراق وتتخلى عن سياسة الاقصاء والتهميش لمكون اساسي في العراق ، لعدم تكرار ايجاد بيئة حاضنة ، محذرا تلك القيادات بانها اذا لم تغير سياستها فسيأتيها التغير من الخارج.

واشار إلى ان الديمقراطيين قدموا خدمات هائلة لايران ، ولم تأتِ ادارة امريكية خدمت ايران مثل ادارة اوباما التي اطلقت الحرية للنفوذ الايراني في المنطقة.

وضمن السياق تحدث عضو مجلس محافظة نينوى فارس السنجاري لـ»القدس العربي» تعليقا على فوز ترامب في الانتخابات، ان احتلال العراق وتدمير الدولة العراقية تم على يد الامريكان ، وكان العراق يتم تدميره من قوى معروفة لهم دون ان يهتموا .

واضاف، اذا جاء ترامب او كلينتون فالنتيجة واحدة ، لانهم جميعا يخدمون مصالح بلدهم ، وهم لا يلتفتون الى مصلحة الشعب العراقي بل يهتمون بمصالحهم فقط .

ومن جهته ، اعتبر السياسي الشيعي المعتدل اياد جمال الدين، فوز دونالد ترامب في الرئاسة الامريكية “هزيمة لدعاة ورعاة التخلف والهمجية في الشرق الأوسط».

وقدم، في منشور على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي ، “احرّ التعازي لإيران والسعودية بمناسبة فوز ترامب ،مشيرا الى ان “‏فوز ترامب ‏يكشف ضحالة وهزال الدول العربية التي كانت تتوقع وتدعم هيلاري”.

ورأى جمال الدين المعمم ذو الافكار العلمانية، ان “فوز ترامب، هو بداية أفول وذبول الوهابية والاخوان والخمينوية، وان السعودية ستكون من دون وهابية، وايران من دون مليشيات، اما الاخوان فأمرهم موكل للسيسي».

ويأمل المراقبون في العاصمة العراقية ، ان يقوم الرئيس الامريكي الجديد باجراء تغيير ولو طفيف في سياسة بلده تجاه العراق والمنطقة ويقدم شيئا يخفف من معاناة العراق وازماته ويقلل من نفوذ ايران فيه ، وحتى اذا لم يحصل تغيير في السياسة الامريكية ،فلن تكون خسارة للعراق اكثر مما خسر منذ الاحتلال الامريكي عام 2003 .