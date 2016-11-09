﻿قلق إيران وروحاني يحذر من عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي

لندن – «القدس العربي»: نقلت العديد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإيرانية تصريحات تعبر عن قلق طهران البالغ إزاء فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتداعياته السلبية على البلاد.

وانعكس هذا القلق بشكل أو بآخر في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، إذ قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تنفذ الاتفاق النووي بعد فوز ترامب، فيما وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، دونالد ترامب بأنه بلطجي خطير، واعتبره خطراً كبيراً على العالم.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الجمهورية الإسلامية تراقب بدقة أداء الرئيس القادم الأمريكي، وأن ترامب لا يستطيع التخلي عن التزامات بلاده في إطار الاتفاق النووي.

وحاول الرئيس الإيراني أن يقلل من أهمية تداعيات فوز المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس الوزراء، قائلاً إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تظهر مدى الالتهاب وعدم الاستقرار داخل أمريكا، لكن ذلك لن يؤثر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أنه تم عقد الاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 5+1 وليس الولايات المتحدة وحدها، موضحاً أن واشنطن لا تستطيع أن تنشئ إجماعا دوليا جديدا ضد بلاده من خلال نشر دعاية إيران فوبيا، مشدداً على أنه يجب على الحاكم القادم للبيت الأبيض أن ينفذ الاتفاق النووي، لأن الولايات المتحدة تعهدت بذلك.

وبنفس اللهجة، صرح وزير الخارجية الإيراني أن أمريكا ملزمة بتنفيذ الاتفاق النووي، وأنهم يراقبون عن كثب أداء دونالد ترامب، وأنهم لا يريدون التدخل في الشأن الداخلي الأمريكي، وأن ترامب هو انتخاب الشعب الأمريكي، مضيفاً أن ترامب لا يستطيع التخلي