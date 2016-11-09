﻿الجزائر: رفع الرقابة القضائية على قياديين إسلاميين بسبب مظاهرة دعم غزة

الجزائر – «القدس العربي»: أعلن أمس الأربعاء النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية في الجزائر أن وزير العدل الطيب لوح أمر برفع الرقابة القضائية التي كانت مفروضة على ثلاثة قياديين إسلاميين، وذلك منذ عام 2009، وذلك بعد مشاركتهم في مظاهرة لدعم غزة، وهي المظاهرة التي لم ترخض لها السـلطات.

وذكر على صفحته بموقع فايسبوك أن وزارة العدل رفعت الرقابة القضائية التي كانت مفروضة على القياديين الإسلاميين الثلاثة، وهم عبد القادر بوخمخم، وأحمد بن محمد، وكمال قمازي، وذلك منذ حوالي من 8 سنوات، وذلك بعد أيام قليلة من السؤال الشفهي الذي طرحه النائب على وزير العدل الطيب لوح، والذي أكد أنه سيفتح تحقيقاً في الموضوع.

واعتبر عريبي أن وزير العدل استجاب مشكوراً للسؤال الشفهي الذي طرحه عليه، موضحاً أن رفع الرقابة القضائية على القياديين الثلاثة أمس الأربعاء، وذلك بعد ثماني سنوات من المعاناة، وأن ذلك دليل، حسبه، على أن القضاء ليس مستقلاً، لأن القياديين الثلاث ظلوا تحت الرقابة القضائية طوال هذه الفترة، دون وجه حق، مشيرًا إلى أن التهمة التي وجهت إليهم لم تكن مؤسسة، وكل ما فعلوه هو مشاركتهم في مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب النائب عريبي وزير العدل بتقديم اعتذار من القياديين الثلاثة على السنوات الثماني التي قضوها تحت الرقابة القضائية، وكل المعاناة التي تكبدوها، دون أي وجه حق.

وكان النائب قد وجه سؤالاً إلى وزير العدل الطيب لوح بخصوص قضية بوخمخم وقمازي وبن محمد، والذي رد عليه الوزير قبل أيام، مؤكداً أنه لا وجود لأي شكوى بخصوص القياديين الثلاثة، وبالتالي لا يعرف لماذا يوجدون تحت الرقابة القضائية، مشيراً إلى أنه سيفتح تحقيقاً لمعرفة أسباب وخلفيات قرار وضع المعنيين بسؤال النائب تحت الرقابة القضائية.

وكان كل من عبد القادر بوخمخم وكمال قمازي وأحمد بن محمد قد شاركوا في مظاهرة نظمت في كانون الأول/ديسمبر 2009، لنصرة غزة خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع، وهي المظاهرة التي لم ترخص لها السلطات، بسبب وجود مرسوم يمنع التظاهر في العاصمة، ورغم ذلك فقد خرجت الجموع من مساجد بالعاصمة، ولم تستطع قوات مكافحة الشغب السيطرة على المتظاهرين، فاضطرت لتركهم يسيرون، لتفادي وقوع صدامات، وكان عدد من رموز التيار الإسلامي على رأس المظاهرة، والتي عرفت بعض الانحرافات برشق قوات الأمن بالحجارة، وتحطيم واجهات محلات ومكاتب شركات، ليقوم القضاء باستدعاء القياديين الثلاثة، بتهمة التجمهر غير المرخص له، وتقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية، لكن دون أن يمثلوا أمام المحكمة طوال السنوات الماضية.