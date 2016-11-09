﻿تشكيل «هيئة وطنية» لإنقاذ «نداء تونس»

تونس – «القدس العربي»: أعلن عدد من قياديي حزب «نداء تونس» عن تشكيل «هيئة وطنية» لإنقاذه، ستقوم بالإعداد لعقد «ندوة وطنية للإنقاذ» في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بهدف تجاوز الانقسام الحالي القائم داخل الحزب.

وأصدرت الهيئة بياناً، نشره القيادي في الحزب فوزي اللومي على صفحته في موقع فيسبوك، أكد فيه أن حرصها على «سمعة ومكانة حركتنا موحدة ديمقراطية وفاعلة هو المبدأ الوطني والأخلاقي الذي حفزنا اليوم لتوجيه نداء صادق لكل الندائيات والندائيين دون استثناء لاسترجاع حركتهم وتخليصها من التسلط والتعجيل بعقد المؤتمر الانتخابي الديمقراطي والجامع».

وأضاف البيان «إن مبادرة الإصلاح والإنقاذ التي أطلقناها وانخرطنا في مسارها المتصاعد من أجل انتشال حزبنا، حركة نداء تونس، أملتها علينا حاجة تونس الماسة لصيانة قوة التعديل الرئيسية أمام أخطار الردّة واختلال التوازن والاستقرار من جديد في الدولة والمجتمع».

وكان ثمانية أعضاء في الهيئة السياسية لـ«نداء تونس» وجهوا الاثنين «تنبيهاً» للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي عن طريق عدل منفذ (متصرف قضائي) لمطالبته بدعوة الهيئة السياسية للحزب للانعقاد بهدف إعادة النشاط لمؤسسات الحزب والإعداد للمؤتمر المقبل.