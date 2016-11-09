﻿وليد الجلاد يكشف تفاصيل لقاء باريس بين مرزوق والرياحي لإسقاط الحكومة التونسية

تونس – «القدس العربي»: كشف النائب التونسي وليد الجلاد عن تفاصيل اللقاء الذي قال إنه تم مؤخراً في باريس بين رئيسي حزبي «مشروع تونس» و«الاتحاد الوطني الحر»، مشيراً إلى أن محسن مرزوق وسليم الرياحي اتفقا على إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني، مشيراً إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي إشعار رسمي برفع الحصانة عنه في البرلمان التونسي.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن حركة «مشروع تونس» تحولت من حزب إلى «مقاولة سياسية» تخدم أجندة الأمين العام محسن مرزوق (مؤسس الحركة)، الذي قال إن لديه علاقات خارجية جيدة «وهو يؤكد ذلك دوماً»، لكنه نفى علمه بتلقي مرزوق أو حزبه لأي دعم مالي من الخارج.

وقال الجلاد في حوار خاص مع «القدس العربي»: «أدليت مؤخراً بتصريحين إعلاميين، انتقدت في الأول سياسات محسن مرزوق داخل حركة مشروع تونس، وتسبب ذلك في إقالتي من الكتلة البرلمانية (للحزب)، بمعنى أنه في أول امتحان ديمقراطي داخل الحزب يتم إقالة أحد المؤسسين الأساسيين لمجرد الاختلاف معه في الرأي». وأضاف «التصريح الثاني يتعلق باتهامي لسليم الرياحي (رئيس الاتحاد الوطني الحر) ومحسن مرزوق بالتنسيق والتآمر لإسقاط حكومة يوسف الشاهد واستبدالها بحكومة إنقاذ وطني، وقد علمت لاحقاً أن ثمة شكوى قضائية تقدم بها سليم الرياحي ضدي وطالب فيها برفع الحصانة عني (ليتمكن من مقاضاتي)، وعموماً أنا لم أتلق أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر (رفع الحصانة)، رغم أني شخصياً لا مشكلة لدي فيما يتعلق برفع الحصانة في البرلمان».

وحول تفاصيل الاجتماع المفترض بين الرياحي ومرزوق في باريس، قال «تم الاتفاق على أمرين، الأول هو نزع صفة الوحدة الوطنية عن حكومة يوسف الشاهد وهذا ما لاحظناه حقيقة في عدد من التصاريح الإعلامية لمرزوق والرياحي والأمر الآخر هو رفض مشروع قانون المالية 2017 ومحاول إسقاطه وبالتالي استقالة رئيس الحكومة، وهذا ما أكده سليم الرياحي في تصريح إعلامي أمس (الاثنين) حيث قال إذا لم يمر قانون المالية يجب تغيير الحكومة، كما أن مرزوق أكد في اليوم نفسه في برنامج تلفزيوني أنه تم عقد لقاء مع الرياحي في باريس، ولكنه نفى موضوع الاتفاق حول إسقاط الحكومة».

وأضاف «الرياحي ومرزوق قاطعا اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج حول مشروع قانون المالية بحجة أنه تم استدعاؤهما بشكل متأخر، رغم أنا هذا الاجتماع كان مبرمجاً منذ مدة، وقد تم تأجيله لأن الرياحي ومرزوق كانا موجودين خارج حدود الوطني، وبجميع الأحول لا أعتقد أنه من المنطقي وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، أن تقاطع مثل هذا الاجتماع لمجرد أنه تم استدعاؤك بشكل متأخر!».

وفيا يتعلق باتهام البعض لمحسن مرزوق بتلقي دعم خارجي، قال الجلاد «مرزوق عمل لسنوات عدة في الخارج وخاصة في جمعية الكواكبي (مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية في الأردن) ولديه علاقات جيدة مع عدد من الدول العربية وهو يؤكد ذلك دوما، أم فيما يتعلق بتلقيه هو أو حركة «مشروع تونس» لأي دعم مالي خارجي، فلا علم لي بذلك، ولذلك لا أستطيع نفي هذا الأمر أو تأكيده».

وأشار من جهة أخرى، إلى أن حركة «مشروع تونس» انحرفت عن مسارها و»تحولت من حزب سياسي إلى مقاولة سياسية تخدم أجندة الأمين العام»، مشيراً إلى أنه سيتخذ ومجموعة من القياديين في الحركة خلال الحالي موقفاً نهائياً بخصوص البقاء في الحزب أو مغادرته نهائياً، وأضاف «سنسعى إلى توحيد القوى السياسية ولم شمل الحركة الوطنية العصرية وهذا لا يحتاج إلى حزب سياسي جديد، بل إلى توحيد كل القوى الوطنية العصرية».

وفيما يتعلق بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في تونس، قال الجلاد «مؤسسات الدولة التونسية (رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع) نفت هذا الأمر، وأنا لدي ثقة بهذه المؤسسات وبالتالي أنفي وجود مثل تلك القاعدة».

وحول قرار إقالة وزير الشؤون الدينية بعد «اتهامه» للمدرسة الوهابية بإنتاج الإرهاب، قال الجلاد «أتفق مع تصريحه كمفكر وأحترمه، ولكن كرجل دولة عليه أن يحترم ضوابط الدبلوماسي التونسية التي تقضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولذلك فهو يتحمل مسؤولية إقالته».