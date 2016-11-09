﻿عريقات: نأمل من الإدارة الأمريكية المقبلة تحقيق مبدأ حل الدولتين أبو ردينة: سنتعامل مع أي رئيس جديد على قاعدة تحقيق السلام

رام الله – «القدس العربي»:تعقيبا على فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي أثناء رئاسة جورج بوش الابن وباراك أوباما، أعلنا أن مبدأ حل الدولتين هو مصلحة وطنية عليا لأمريكا. وأعرب عن أمله أن تحول الإدارة الأمريكية الجديدة الحديث عن مبدأ حل الدولتين إلى تحقيق هذا المبدأ على الأرض لأن الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة لن يأتي إلا بهزيمة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 قبل خمسين عاما تقريبا وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

من جهته قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية «إننا سنتعامل مع أي رئيس ينتخبه الشعب الأمريكي على قاعدة تحقيق السلام في الشرق الأوسط القائم على أساس حلّ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين». وأضاف في تصريح وصل «القدس العربي» أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة يأتي من خلال حل القضية الفلسطينية حلأ عادلا وفق الشرعية الدولية الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على الفوضى والتطرف في العالم.

لكن الشارع الفلسطيني لا يمارس الديبلوماسية كما يفعل سياسيوه، فعجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة من الأمريكيين أولاً لانتخاب ترامب بعد كل ما سمعوا منه، وكذلك من تأثير فوزه على أمريكا والعالم أجمع.

وكتبت الصحافية شيرين أبو عاقلة على صفحتها في فيسبوك تقول«غريب الشعب الأمريكي الذي جعلنا نذرف الدمع قبل ثماني سنوات عندما تجاوز حقبة طويلة من ماضيه المظلم وانتصر برقي إنساني لرجل تعرض أجداده لعقود من التمييز ولا اتحدث عن نتائج سياسته لاحقا على العالم. هذا المجتمع نفسه ينتخب رجلا احتقر المرأة وأساء للمسلمين والأقليات وعرف كرجل مغامر اقتصاديا فتحول اوائل التسعينيات الى رجل مديون». وقالت أبو عاقلة «لن نذرف الدموع على كلينتون لكننا سنفتح أعيننا ونحبس أنفاسنا ونحن نراقب زعيم أقوى دولة في العالم الى أين سيأخذنا. نعيش اليوم في عالم مجنون، ومع ترامب لا شك أننا نتجه الى عالم أكثر جنونا ومن يدري؟».

كما خرجت دعوات ساخرة من الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي «للاجئين» الأمريكيين لاعتبار فلسطين وطنهم الثاني وللقدوم والعيش فيها إذا كان ترامب سيطردهم أو يتعامل مع الأقليات بطريقة مغايرة.

ووضع الصحافي جميل ضبابات على صفحته الخاصة في فيسبوك طبقاً للكنافة الفلسطينية الشهيرة وكتب عليه «ترمبنافة» أي كنافة بطعم ترامب الرئيس الأمريكي الجديد.

فيما نشر الصحافي فراس لطفي «من الترمب وإلى الترمب نعود» مأخوذة من «من التراب وإلى التراب نعود».

وقال الصحافي علاء العبد «بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية سيعاد افتتاح كازينو أريحا من جديد». وسخر الكثير من رواد الفيسبوك وتويتر على نتيجة الانتخابات الأمريكية خاصة من نساء عائلة ترامب التي تحوي الكثير من الجميلات. وأعلنوا قبولهم لفوزه وترحيبهم به بسبب جميلات عائلته وتحديداً زوجته وابنته. وأرفقوا هذه التعليقات بصور لحسنوات عائلة ترامب.

وكتب الصحافي إيهاب الجريري «أحلى شي بجفي الانتخابات الأمريكية انو كل التحليلات طلعت غلط، واضح انو ولا حد فاهم الشعب الأمريكي. تحليلات المكاتب خابت أمام تحليلات الشارع ومحلات الوجبات السريعة وكازيات البنزين. صحة وهنا.