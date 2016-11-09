﻿السعودية ترحل 41 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة

القاهرة ـ «القدس العربي»: استقبل مطار القاهرة، أمس الأربعاء،41 مصريا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها كانت ضبطتهم خلال حملات أمنية الأسبوع الماضي على مخالفي شروط الإقامة لديها وتم القبض على إثنين منهم لهروبهما من أحكام قضائية.

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة في المطار وصل المرحلون على رحلة الخطوط السعودية رقم 305 والآتية من جدة وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم دفعتهم للهروب منهم بحثا عن عمل في مناطق أخرى وبفحص بيانات المرحلين تبين هروب إثنين منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن وأمر اللواء «فهمي مجاهد» مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهما.