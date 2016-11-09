﻿باريس تقدم تهنئة «فاترة» لترامب واليمين المتطرف يهنئه بحرارة

باريس ـ «القدس العربي»: كان وقع الصدمة كبيرا لدى الطبقة السياسية الفرنسية بكل أطيافها يوم أمس الأربعاء بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب جريدة لوفيغارو الفرنسية فإن قصر الايليزيه كان قد حضر برقية تهنئة واحدة فقط ليل الثلاثاء، موجهة لهيلاري كلينتون، ولم يدر أبدا في ذهن الدبلوماسية الفرنسية أن يكون ترامب هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأجمعت الصحف الفرنسية بأن رسالة التهنئة التي قدمها أولاند لترامب كانت «باردة جدا» و»فاترة». وقدم الرئيس الفرنسي تهنئته للرئيس الجديد بعد أربع ساعات من إعلان النتائج، وكانت كلمته مقتضبة لم تتجاوز دقيقة ونصف، وكان فيها الكثير من التحفظ «أولا تهنئتي تأتي كما تنص عليه الأعراف الديبلوماسية بين قيادتي بلدين ديموقراطيين»وحذر أولاند من أن انتخاب ترامب «يفتح مرحلة غير واضحة المعالم وفيها الكثير من الغموض».

واعتبر أولاند أن هناك رهانات كبيرة الآن بعد انتخاب ترامب تتمثل أساسا في « السلام ومحاربة الإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية والمحافظة على البيئة» وتعهد الرئيس الفرنسي قائلا «سأناقش مع الادارة الأمريكية الجديدة، كل هذه المواضيع بكل صراحة وحذر ووضوح». واستطرد الرئيس أولاند في كلمته قائلا إن»الوضع الجديد يتطلب منا تحمل كامل مسئولياتنا. وسنعمل على أن تبقى فرنسا وأوروبا موحدة ومستقلة في قرارراتها، وقادرة على التعبير عن مواقفها وتطبيق سياسة تخدم مصالحها وقيمها كالحرية والكرامة، ومحاربة الفقر».كما أشاد الرئيس أولاند في كلمته بهيلاري كلينتون «لقد عملت معها في عهد الرئيس أوباما، وأود أن أووجه لها تحياتي على كل ما قدمته لبلدها».

وفي وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، وقبيل الإعلان عن النتائج، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، عن قلقه البالغ من فوز ترامب قائلا «من المحتمل جدا أن يصير ترامب رئيسا أميركا…كل ما قاله وصرح به حتى الآن لا يثير سوى المخاوف والقلق».

كما قام نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق، وزعيم المعارضة، بتهنئة ترامب، معتبرا أن فوزه يجب أن « يكون بمثابة عبرة لنا جميعا» وأضاف ساركوزي « «لقد عبر الشعب الأميركي عن رفضه للفكر الأحادي وللنخب السياسية التي لا تريد الحديث عن الأخطار التي تهدد أمتنا، فيما يخص ضبط ظاهرة الهجرة ، والحدود وخطر الإرهاب».

أما غريمه في الانتخابات التمهيدية داخل حزب»الجمهوريين» لتمثيل اليمين في الرئاسيات المقبلة، ورئيس الحكومة الأسبق آلان جوبيه، فقد عبر عن مخاوفه عن السياسية التي يعتزم ترامب انتهاجها بعد فوزه « عليه (ترامب) أن يحدد معالم السياسية الخارجية للولايات المتحدة والعلاقة التي يريد بناءها مع فرنسا و أوروبا» واستطرد جوبيه قائلا « على فرنسا وأوربا الدفاع عن مصالحهما مع الإدارة الأمريكية الجديدة». وحذر جوبيه الفرنسيين من مغبة الانسياق وراء «الأخطار التي تمثلها الأفكار الشعبوية والمتطرفة على النظام الديمقراطي».

في المقابل، استقبل حزب اليمين الفرنسي المتطرف فوز ترامب بترحيب كبير وقدمت مختلف قياداته تهانيها بحرارة للرئيس الجديد. وكانت رئيسة «حزب الجبهة الوطنية»، مارين لوبان، أول شخصية سياسية فرنسية تهنئ ترامب صبيحة يوم الأربعاء، قبيل صدور النتائج النهائية قائلة: «تهاني الحارة إلى الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب وإلى الشعب الأميركي». أما والدها ومؤسس حزب اليمين المتطرف جان ماري لوبن فعبر بدوره عن فرحته قائلا «هنيئا للشعب الأمريكي بفوز ترامب. اليوم أمريكا وغدا فرنسا.يحيا ترامب. شيطنة الخصوم سرعان ما ظهر زيفها». يشار أن «الجبهة الوطنية» يعتبر الحزب الفرنسي الوحيد الذي ساند دونالد ترامب منذ خوضه الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، ويرى مراقبون أن اليمين المتطرف يرغب باللعب على وتر فوز الأحزاب الشعبوية في أوروبا وكذلك الاستفادة من فوز ترامب من أجل خوض سباق الرئاسيات المقررة العام المقبل، حيث يراهن على الحصول على المرتبة الثانية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بسبب تشظي وانقسام المعارضة المتمثلة في اليمين المحافظ.

وحذرت عدة قيادات فرنسية من استفادة اليمين المتطرف من فوز ترامب، وأعرب رئيس الحكومة الفرنسي الأسبق بيار رافران، عن مخاوفه قائلا إنه « سيمهد الطريق لفوز مارين لوبان في الانتخابات المقبلة» باعتبار أن كلا الحزبين لعبا عل وتر «الشعبوية المتطرفة التي تتغذى من رفض الطبقات الشعبية والفقيرة للنخب السياسية التي لا تمثلها». كما أكد دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الأسبق في عهد جاك شيراك أن «هناك حراك شعبوي متطرف في الغرب، وعلينا في فرنسا أن نواجه هذا الخطر المحدق بنا ونأخذ العبرة من هذا الدرس الأميركي».