﻿مصر: «حركة ثورة الغلابة» تتوقع مشاركة واسعة في تظاهرات 11/11 والداخلية تعلن حالة استعداد قصوى

القاهرة ـ «القدس العربي»: زعمت الحركة المعروفة بـ«ثورة غلابة» المعارضة بين الداعين للمظاهرات المفترضة غدا الجمعة وجود عدد كبير من المشاركة الشعبية، وهو ما يستبعده إعلاميون مؤيدون للنظام.

وأجرت الحركة، عبر حسابها الشخصي علي موقع «فيسبوك»، استطلاع رأي للمشاركين في الصفحة حول نسبة الذين قرروا النزول في ثورة الغلابة.

وطالبت متابعيها المشاركة في الاستبيان، قائلة: «حسب احتكاكك بأصدقائك وجيرانك كم نسبة الذين قرروا النزول في ثورة الغلابة؟ يرجى الرد برقم كنسبة مئوية من خلال استطلاعك لرأي 10 أشخاص في دائرة تعاملاتك».

وبالتزامن مع الدعوة إلى التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تحت اسم «ثورة الغلابة»، خرجت دعوات مماثلة تدعو للعصيان المدني، ردًا على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وآخرها «تعويم الجنيه» وما تبعها من زيادة في أسعار المحروقات والمواصلات.

ودعا حزب «الأصالة» إلى الإضراب، قائلاً: «هل من غير المعقول أو المقبول أن يكون أجر العاملين مجرد قيمة المواصلات لهم ولأبنائهم، ولا يجدون قوت أبنائهم».

كما دعا الحزب جموع المصريين لـ «التكاتف والتعاضد في هذه الأزمة وأن يواسي بعضهم بعضًا حتى يتم تحرير البلاد واستعادتها»، محذرًا مما سماها بـ «خطة الإفقار والمعاناة التي يقوم بتنفيذها النظام تهدف لاستهلاك الطاقات في السعي المعيشي، بالإضافة لمزيد من التفتيت للعلاقات والوشائج الاجتماعية؛ حيث ينشغل كل بنفسه محاولاً تحقيق أكبر قدر من مصالحه الشخصية دون النظر لمن حوله».

وعلى جانب آخر، وضعت مديريتا أمن محافظتي القاهرة والجيزة خطة أمنية لمواجهة مظاهرات يوم 11 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، وعقد اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، عدة اجتماعات مع قيادات المديرية، لتأمين الشوارع والميادين ومنشآت الدولة خلال الجمعة المقبل.

وقرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إلغاء الراحات والاجازات لجميع الضباط والأفراد في مختلف محافظات الجمهورية والمديريات والقطاعات المختلفة، ورفع حالة الاستعداد القصوى في ضوء المعلومات الواردة بشأن تظاهرات خلال يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى، «أن تنفيذ الخطة بدأ منذ الساعات الأولى لصباح أمس، وبدأ انتشار الخدمات وتطويق مختلف المناطق والمنشآت الحيوية بمختلف المحافظات وخاصة القاهرة والجيزة، بعدما رصدت معلومات حول مخطط إرهابي يهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواقع حيوية واستهداف رجال الشرطة والقضاة وكبار المسؤولين والخروج في تظاهرات».

وصرح اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أنه «في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، فإن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار عام طوال الأيام، وفي كل الأوقات على مدار العام».

كما أكد «أن الأجهزة الأمنية مستعدة بشكل كامل لمواجهة الدعوات التحريضية، التي تطلقها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية بالبلاد، ومواجهة كافة التحديات وإجهاض المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية في كافة الأوقات»، قائلا: «مفيش حاجه اسمها يوم 11 ـ 11 أو غيره، إحنا في حالة استنفار على مدار الـ24 ساعة».

كما كشف عن الخطط الأمنية التي وضعها وزير الداخلية، لمواجهة الدعوات التي تنادي بالتظاهر في ذلك اليوم، وهي ترتكز على انتشار رجال الشرطة في كافة الشوارع والميادين بصورة مستمرة.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة أمس، رفع حالة الطوارئ القصوى لتشديد الإجراءات الأمنية، لمواجهة تداعيات الدعوات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ينادي بها بعض التنظيمات فى 11/11.

وقامت مختلف الأجهزة الأمنية بوقف الإجازات وسط العاملين لديها وزيادة وتكثيف أعدادهم في كل المواقع مع تشديد الإجراءات الأمنية بداية من المحاور والطرق من خلال الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة ورفع حالة الإستنفار وسط القوات والتدقيق في إجراءات التفتيش والاشتباه لضبط أية عناصر مشبوهة تحاول دخول دائرة المطار وفحص السيارات ومنع أية طرود أو حقائب مشبوهة مع زيادة التفتيش للركاب وكل المترددين مع استخدام الشدة والقوة لمواجهة أية محاولات للإخلال بالأمن والسلامة والعمل على تيسير حركة السفر والوصول.

وفي السياق نفسه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، «أن الدعوات التي تطالب بالتظاهر في 11 نوفمبر صادرة من بعض الجهات التي لا تريد الاستقرار لمصر، فإنها لم تأت من المصريين».

وأضاف في حواره في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، «أن الشعب المصري مدرك لخطورة الوضع، ويعلم الجهات التي تدعو لتلك التظاهرات، ولذلك لن يتجاوب معها رغم المشكلات والضغوط التي يعانيها».

وأوضح محلب «أنه مهما كان هناك من خلاف في وجهات النظر أو المشكلات فلا يجب اللجوء إلى طرق إفساد أجواء الأمل والبناء، واستغلال الفوضى في مواجهة تلك الأمور».

وأضاف «أن دعوات التظاهر في 11/11 تحاول إفساد المناخ التفاؤلي الذي يسود الدولة المصرية».