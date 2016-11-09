﻿السيسي أول زعيم عربي يتصل بترامب.. وتوقعات بازدهار العلاقات المصرية الأمريكية

القاهرة ـ«القدس العربي»: أثار فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين خلفا للديمقراطي باراك أوباما ، مفاجأة مدوية وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد العديد من التكهنات بفوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون .

وأثار فوز ترامب جدلا كبيرا بين الإعلاميين المصريين على موقع تويتر»، فعلق الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه على تويتر قائلا «ترامب سيستمر في حكم أمريكا لأنهم لا يعرفون اختراع 30 يونيو/حزيران، وسلملي على استطلاعات الرأي والمحللين الاستراتيجيين ودكاترة السياسة والاقتصاد فوز ترامب يؤكد سيادة المصلحة والمال والخوف».

السيسي يتصل بترامب

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء، في أول رسالة من زعيم عربي، بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته المقبلة في رعاية مصالح الشعب الأمريكي الصديق الذي منحه الثقة في القيادة ومتطلعاً إلى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات.

وقال بيان للرئاسة:»انطلاقاً من العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي جمعت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدارعقود كبيرة مضت وإيماناً بالدور الهام والأهداف المشتركة التي تحققها وتصونها تلك العلاقة في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحماية مصالح شعوب هاتين المنطقتين فإن جمهورية مصر العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب ضخ روح جديدة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية ومزيداً من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين المصري والأمريكي وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها».

وأضاف البيان: «تتوجه جمهورية مصر العربية بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة استكمال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بنجاح متمنية دوام الرخاء والاستقرار والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأمريكية».

وكانت أبرز العبارات التي قالها الرئيس الأمريكي الجديد ترامب عن مصر والسيسي عقب لقاء جمع بينهما في نيوريوك في أيلول /سبتمبر الماضي: «السيسي رجل رائع. كانت توجد كيمياء جيدة. انت تعرف حين تكون لك كيمياء جيدة مع الناس. كان يوجد شعور جيد بيننا «، وتعهد ترامب بدعوة السيسي إلى زيارة البيت الأبيض إذا انتخب رئيسا لأمريكا، وقال إنه يود أيضا زيارة مصر» .

تعليق من الإخوان ومفاجأة

وتوقع النائب البرلماني مصطفى بكري نهاية الإخوان بفوز ترامب. وقال على تويتر «أتوقع أن يتخذ ترامب قرارا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويبدأ التنسيق مع روسيا للقضاء على داعش والمنظمات الإرهابية في سوريا».

وعلق جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان ، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي ، أن الأمر يحتاج من الجميع حسن التوجه إلى الله لإعادة الحسابات، بعيدا عن الفرقة والخلاف. واعتبر حشمت أن فوز ترامب يعني أن المجتمع الأمريكي يعاني من مشاكل بنيوية أساسية حان وقت ظهورها كي تعالج بصحوة أو تبدأ في الأفول، بحسب قوله.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم» مع الإعلامية مها موسى، المُذاع على قناة «دريم»، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كان «مفاجأة» للعالم كله، مشيرا إلى أنه يتوقع تغييرات كثيرة في العالم كله من ناحية السياسات والعلاقات الدولية.

وأضاف أن إدارة دونالد ترامب ستكون مختلفة تماما عن إدارة اوباما، موضحًا أنه يتوقع وجود تقارب أمريكي مع روسيا، وحركة تجارية واسعة مع الصين بعد فوز ترامب ، وتابع: أتوقع علاقات أوثق مع مصر خلال الفترة المقبلة، وأتوقع الحد من نشطاء الاخوان في واشنطن نظرًا لعداء ترامب للتيار الإسلام السياسي.

وقالت النائبة مارغريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في بيان صحافي لها ، إن خريطة العالم والشرق الأوسط ستتغير بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، معتبرة فوزه بداية جيدة لأن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستشهد استقرارًا.

وأكدت تحسن العلاقات «المصرية – الأمريكية» في ظل علاقات الشراكة القوية والحيوية الممتدة التي جمعت بين البلدين على مدار العقود الماضية للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب والتطرف.

وهنأت عضو لجنة حقوق الإنسان، الرئيس دونالد ترامب بفوزه رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية متمنية له التوفيق والنجاح، وعهد جديد بعد سقوط المرشحة هيلاري كلينتون، والصدمة الكبرى التي ضربت صفوف جماعة الإخوان وحلفائها بعد فوز «ترامب». وأوضحت أن فوز «ترامب» سيكون نهاية لـ»داعش» ومنظمات الإرهاب في المنطقة وبالأخص في سوريا، مما يساهم في استقرار الأوضاع بها.

قال السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال لقاء ببرنامج «غرفة الأخبار» المذاع عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، إن فوز دونالد ترامب فرصة كبيرة لعودة الازدهار للعلاقات المصرية الأمريكية، وأن تأخذ عهد جديد ومختلف عن الفترات السابقة منذ ولادة جورج بوش الابن وحتى نهاية ولاية أوباما. وأشار إلى أن اختيار دونالد ترامب لعدد من المناصب المساعدة له سيحدد طبيعة فترة حكمه، كوزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ومسؤول البيت الأبيض.

سقوط الإعلام

وأعرب الإعلامي شريف عامر عن اندهاشه من صحة توقعات ويكيليكس بفوز ترامب ـ قائلا « درس : سقط الإعلام ونجح الواقع وويكيليكس.

ووصف الإعلامي خالد تليمة خطاب ترامب عقب فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية بأنه مهذب. وقال «الخطاب جاء مهذبا ومختلفا عن طبيعة ترامب وطريقته الحادة التي اعتاد الجميع عليها أثناء المناظرات الرئاسية بينه وبين كلينتون».

وأكد الكاتب الصحافي خالد صلاح ، أن خريطة العالم والشرق الأوسط قد تغيرت بعد فوز الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية. وقال في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى « تويتر» : «أمريكا تغيرت، سقوط لاستطلاعات الرأي ، وسقوط لتأثير الإعلام الأمريكي، وخريطة جديدة للعالم وللشرق الأوسط ، ترامب رئيساً للولايات المتحدة».

وقالت داليا زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن فوز الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة سيساهم في إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وكتبت «داليا»، خلال مشاركة لها على «تويتر»: الخبر الوحيد الجيد في فوز ترامب هو أن مساعينا لإعلان الإخوان تنظيم إرهابي ستكلل بالنجاح أخيراً.

وقالت: أما كل ما عدا ذلك فلا يبشر بأي خير، لا في أمريكا، ولا على مستوى السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، ترامب الآن لا يحمل أفكاره المتعصبة فقط بل يحمل أيضاً أفكار الحزب الجمهوري التي تسببت في الكثير من الإيذاء للشرق الأوسط في الماضي القريب، أكاد أرى العالم مقبلا على مرحلة جديدة تماماً لكنها غير سعيدة بالمرة.

فاز أبو لهب

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، من ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وقال صاحب حساب «أحمد عنتر»، كتب على صفحته بموقع «فيسبوك»: «في الانتخابات الأمريكية.. فاز أبو لهب على حمالة الحطب!» ، أما «معتمد عبد الغني»، فنشر صورة للفنان الراحل علاء ولي الدين، مأخوذة من أحد أفلامه، وعلق عليها: «كابتن أكابتن.. هو كله ترامب ترامب مفيش هيلاري ولا إيه؟».

وكتب «عبد الهادي صقر» ساخرًا: «ترامب رجل مزاجي ذوّاق.. عاشق للمرأة.. تزوج ثلاث مرات من عارضات أزياء، اثنتان منهما لا تحملان الجنسية الأمريكية، بمعنى أن الرجل لا يمتلك في فكره أي عنصرية.. من المؤكد أن هذا الرجل نموذج جديد خلافًا لأي رئيس أمريكي من قبل.. ع البركة!».