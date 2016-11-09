﻿قادة دول الخليج الست يهنئون الرئىس الأمريكي الجديد ويؤكدون أهمية العلاقات الثنائية

الدوحة -«القدس العربي»: هنأ قادة دول الخليج الست السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، أمس الأربعاء، الجمهوري، دونالد ترامب، بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أمس.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أرسل برقية تهنئة لترامب، أعرب فيها عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من مئة وعشرين عاما.

وأكد حرص بلاده «علشى فتح آفاق جديدة من التعاون على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الإستراتيجية».

وأعرب عاهل البحرين عن تمنياته لترامب «بالنجاح والتوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية»، حسب المصدر ذاته.

وبعث سلطان عمان، قابوس بن سعيد برقيـة تهنئـة إلى ترامب، أعرب فيها عن خالص تهانيه له «لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة» .

وأعرب عن تمنياته حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية- له بـ»التوفيق والنجاح في قيادة الشعب الأمريكي الصديق لمزيد من التقدم والرخاء، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين مزيدًا من التطور والنماء».

وفي وقت سابق من أمس، هنأ قادة السعودية وقطر والكويت والإمارات الرئيس الأمريكي المنتخب.

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية تهنئة أرسلها ونشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن أمنياته للرئيس المنتخب بـ»التوفيق والسداد في مهامهه بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع».

وأشاد الملك سلمان في برقيته «بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، التي يتطلع الجميع إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، لما فيه خير ومصلحة البلدين».

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأعرب عن تمنياته له «بالتوفيق والنجاح وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء».

من جانبه عبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تهنئته للمرشح الجمهوري الذي اعتلى سدة البيت الأبيض. وقال في تغريدة له في حسابه على موقع «تويتر»للتواصل الاجتماعي «نهنئ دونالد ترامب بمناسبة انتخابه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية، و نتطلع لتعزيز العلاقات القطرية الأمريكية في مختلف المجالات.

وفي السياق هنأ الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، ترامب بالفوز، معربًا عن تمنياته له بـ«التوفيق في مهامه القادمة».

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ثمن آل نهيان في برقية تهنئة «العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين».

كما هنأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ترامب في أول تهنئة من زعيم خليجي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الصباح بعث ببرقية تهنئة إلى ترامب عبر فيها «عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية».

كما وأعرب عن تمنياته له «بالتوفيق والسداد، وللعلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة المزيد من التطور والنماء».

ويعد أمير الكويت أول زعيم خليجي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية.

وفاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج أولية لانتخابات الثلاثاء.‎

وجاءت هذه التهاني متزامنة مع عدد من دول الخليج الآخرى عبر قادتها عن تطلعاتهم لتعزيز التعاون مع واشنطن الآي لها ثقل ونفوذ ومصالح معتبرة في المنطقة.

وسجلت علاقات دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بعض الفتور في العهدة الثانية للرئيس السابق باراك أوباما بسبب توقيع بلاده الاتفاق النووي مع طهران التي تتهم في مرات كثيرة بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وعبرت الدول الخليجية في مناسبات عديدة عن خيبة أملها من الرئيس الأمريكي الذي غادر البيت الأبيض خصوصا فيما يتعلق بتسيير ملفات المنطقة وعلى رأسها الأزمة السورية التي تراجعت أمريكا إلى القواعد الخلفية أمام تقدم موسكو وحلفائها في المنطقة.

وتتوقع الدول الخليجية يحاسب مصادر دبلوماسية إلى عقد لقاءات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتقريب وجعلت النظر حول القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك وتتقاطع حولها المصالح.