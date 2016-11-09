﻿هبوط معتدل للدولار وشديد للبيزو المكسيكي وارتفاع الذهب

لندن – رويترز: هبط الدولار أمس الأربعاء في الوقت الذي سجل فيه البيزو المكسيكي مستوى قياسيا منخفضا، بعد أنباء فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.

وأذكى فوز ترامب المخاوف من ضبابية سياسية واقتصادية، وألقى بظلال من الشك على رفع أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع في ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الأسواق شهدت في البداية عزوفا كاملا عن المخاطرة ،،إذ اتجه المستثمرون للتخلص من الدولار والبيزو وشراء العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الين الياباني، الذي قفز نحو أربعة في المئة مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 100.75 ين للدولار.

لكن بعد خطاب النصرالذي لم يتطرق فيه ترامب للجدار الحدودي بين بلاده والمكسيك الذي وعد به من قبل، أو لاتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع المكسيك وكندا، الذي قال إنه سيلغيه أو سيتفاوض بشأنه، عوضت العملة الأمريكية بعض خسائرها ليجري تداولها بانخفاض نسبته 0.5 في المئة بعد أن هبطت نحو اثنين في المئة في وقت سابق.

وهبط البيزو المكسيكي – الذي ظل بمنزلة مقياس لتوقعات الأسواق في حالة فوز ترامب بالرئاسة – أكثر من 13 في المئة إلى أدنى مستوى على الإطلاق دون 21 بيزو للدولار قبل أن يتعافى بعض الشيء ليجري تداوله عند 19.91 للدولار بانخفاض نسبته ثمانية في المئة.

وجرى تداول الين بارتفاع بلغ اثنين في المئة بعد الخطاب عند 103.45 ين للدولار، في تعاملات متقلبة هبطت فيها العملة اليابانية إلى 105.480 ين.

وهبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 1.3525 دولار كندي للدولار الأمريكي، قبل أن يعوض نحو نصف خسائر اليوم ليجري تداوله بنحو 1.3390 دولار كندي.

وهبط الدولار الأسترالي الذي يتسم بالحساسية للتغيرات في شهية المخاطرة 1.6 في المئة إلى 0.7637 دولار أمريكي، وهوى 4.3 في المئة إلى 78.25 ين، بعدما سجل لفترة وجيزة أسوأ خسارة يومية منذ مايو أيار 2010.

على صعيد آخر قفز الذهب نحو خمسة في المئة أمس مع اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة. لكن المكاسب تقلصت بعد ذلك لينزل الذهب دون 1300 دولار للأوقية (الأونصة) مع استقرار الأسواق الأوسع نطاقا، بعد خطاب النصر المعتدل الذي ألقاه ترامب. لكن المعدن الأصفر ظل مرتفعا بنسبة اثنين في المئة متجها نحو تحقيق أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ قرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع إلى 1337.40 دولار للأوقية، بزيادة خمسة في المئة تقريبا وبلغ 1300.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش.

وجرى تداول الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول على ارتفاع بمقدار 26.90 دولار للأوقية إلى 1301.40 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى خلال الجلسة عند 1338.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة إلى 18.65 دولار للأوقية بزيادة 1.6 في المئة، بعد وصولها لأعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول عند 18.996 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1003.31 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 663.40 دولار للأوقية.