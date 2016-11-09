﻿مسؤول في المركزي الأوروبي: فوز ترامب ليس يوما جيدا للاقتصاد العالمي

فرانكفورت – برلين – وكالات: قال عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، إيوالد نووتني، أمس الاربعاء ان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب المفاجئ بالرئاسة الأمريكية «ليس يوما جيدا للاقتصاد العالمي» ويمكن ان يدفع البنك إلى «التدخل».

وصرح للصحافيين في فيينا ان البنك المركزي الأوروبي «مستعد للتدخل»، محذرا من «مشاعر واسعة بانعدام الأمن» بعد ان تسببت نتيجة الانتخابات الأمريكية في صدمة في الأسواق العالمية. وأضاف ان «المراقبة الشديدة ضرورية في الوقت الحالي».

ونووتني عضو في مجلس حكام البنك المخول اتخاذ قرارات السياسة النقدية، كما انه محافظ البنك المركزي النمسوي.

وأكد ان انتعاش أوروبا الاقتصادي يمكن ان يتاثر كذلك اذا اتخذت رئاسة ترامب «منحنى سيئا».

وأضاف انه يتوقع «فترة من انعدام الاستقرار على المدى المتوسط» كما حدث بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.

وتسبب فوز ترامب على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بصدمة في الأسواق المالية في آسيا، رغم ان الأسواق خففت خسائرها في التعاملات الأوروبية وارتفع مؤشر فوتسي في سوق لندن لفترة وجيزة.

وقال نووتني انه من المبكر جدا التكهن بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي) سيرفع نسبة الفائدة في كانون الاول/ديسمبر كما كان متوقعا. واضاف ان ذلك «سيعتمد على كيفية رد فعل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام».

ودعا كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، بيتر بريت، كذلك إلى الهدوء. وقال «اعتقد ان علينا التزام الهدوء وان نكون اهدأ من الأسواق بالتاكيد». واضاف على هامش مؤتمر مصرفي في بروكسل «من المبكر اصدار رد فعل على مثل هذه الاحداث، ونحن نراقب الوضع عن كثب».

وتابع «اعتقد ان كل الاتصالات بشان السياسة المالية لم تتغير، ولن تتغير» نتيجة الانتخابات.

من جانبه أعرب مدير معهد الاقتصاد الألماني «أي دابليو»، ومقره كولونيا، عن قلقله من حالة الشك وانعدام اليقين بعد فوز ترامب.

وقال ميشائل هوتر في تصريحات خاصة أمس الأربعاء إن حالة عدم اليقين تعد بمثابة السم بالنسبة للاستثمارات على الأخص.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي سوف يواجه عقبات كبرى بسب فوز ترامب، لأنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان سيتم تنفيذ «التصريحات الخشنة وغير المتسقة والمفزعة لترامب» أم لا.

وأوضح أنه إذا كان ترامب سيطبق حقا عزلة اقتصادية للولايات المتحدة، فإن ذلك يعني «أننا لم يعد يمكننا أن نعول على تجارة حرة بالنسبة للاقتصاد العالمي على النحو الذي استطعنا فعله طوال الوقت».

وقال هوتر ان اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم «الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي» لن تتم خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف قائلا: «أي أننا يمكننا قول أنه يمكن لمناهضي الاتفاقية من الألمان التقدم بالشكر لترامب. ولكنني لا أعرف إذا ما كانوا يرغبون في ذلك حقا أم لا».