﻿أسواق المال تستعيد بعض الانتعاش بعد تراجع سريع نتيجة «صدمة فوز ترامب»

عواصم – وكالات: بعد ساعات على التراجع الذي شهدته أسواق المال واسعار صرف العملات والنفط والذهب، عادت الأسواق الى الانتعاش أمس الاربعاء، لا سيما بعد ان فتحت البورصة الأمريكية في وول ستريت ابوابها مع مؤشر مرتفع بعض الشيء.

وكانت حالة هلع سجلت في البورصات الأوروبية والآسيوية بعد التاكد من فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وفتحت البورصات الأوروبية جلساتها على انخفاض، وعلى رأسها بورصة لندن التي بدأت بعد وقت قصير تحد من خسائرها. وبدأت جلستها على تراجع نسبته نحو 2 في المئة قبل ان تعود وترتفع0.51 في المئة. ومثلها بورصة فرانكفورت التي تراجعت 3 في المئة في بداية الجلسة قبل ان تعود الى التحسن.

أما بورصة باريس فقد سجلت انخفاضا كبير بلغت نسبته 2.05 في المئة. وتراجع المؤشر كاك40 الى 4385 نقطة بعد خسارته 92 نقطة.

وكانت بورصة سويسرا أول من سجل انخفاضا. ويعود سبب الهلع، بحسب المحللين، خصوصا الى عدم توقع نتيجة الانتخابات.

لكن مع افتتاح بورصة وول ستريت على ارتفاع، وتسجيل مؤشر داو جونز ارتفاعا بلغ 0.14 في المئة، بدأت الثقة تعود الى الأسواق.

وبعد ان تراجع الدولار في مواجهة اليورو، عاد وسجل ارتفاعا.

يقول آلان زيتوني، المدير في مؤسسة «راسل انفستمانت فرانس» التي تتخذ من لندن مقرا «بعد مرور الصدمة، وبما ان كلينتون لم تشكك في النتيجة، وخطاب ترامب الاول جاء معتدلا أكثر منه تقسيميا، كل ذلك ساعد على عدم الاستسلام للهلع كما حصل بعد بريكست».

وقال غوسيبي ريتشي، الرئيس التنفيذي لشركة «تيليكوم ايطاليا» ان رد فعل الأسواق كان مؤقتا، و»هو رد طبيعي على فوز مفاجىء».

وقال كريستوفر ديمبيك، المسؤول عن الابحاث الاقتصادية في بنك «ساكسو» الفرنسي «المستثمرون في مرحلة العودة الى الواقع، وسيعودون بعدها الى التعمق في برنامج دونالد ترامب».

وكان المستثمرون توجهوا الى سوق الدين السيادي وشراء سندات الدين الألماني تحوطا بعد ان اقترب الاعلان عن فوز ترامب بالرئاسة.

ومع تقدم فرز الاصوات وترجيح فوز ترامب، تراجع سعر الدولار والبيزو المكسيكي.

في بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الجلسة على انخفاض نسبته 5.36 في المئة.

وعقدت وزارة المال اليابانية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان الاربعاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع في الأسواق. وقال نائب وزير المالية المكلف الشؤون الدولية ماساتسوغو اساكاوا بعد الاجتماع «نشهد تقلبات حادة جدا في أسواق المال بما في ذلك العملات». واضاف «سنتخذ الاجراءات اللازمة اذا استمرت التقلبات الحادة».

وأنهت بورصة سيدني جلسة أمسعلى انخفاض نسبته 2 في المئة، وبورصة هونغ كونغ على تراجع 3 في المئة، وشنغهاي 1.3 في المئة، وبومباي حتى ستة في المئة، متأثرة ايضا باعلان للحكومة الهندية لمكافحة التهرب الضريبي. وتراجعت العملة المكسيكية، التي كانت مقياسا لرأي الأسواق في الأسابيع الأخيرة حول نتيجة الاقتراع، بنسبة 14 في المئة لتعود وتستعيد نصفها.

وكانت المكسيك تخشى فوز ترامب بسبب تهديدات الملياردير بإعادة التفاوض حول اتفاقات التبادل الحر، وإبعاد ملايين المهاجرين غير الشرعيين عن الولايات المتحدة، وإلزام المكسيك بدفع نفقات بناء جدار على الحدود المشتركة بين البلدين في الجنوب.

وقال خوان كارلوس رودادو، الخبير في شؤون أمريكا اللاتينية في مجموعة «ناتيكسيس» في نيويورك، ان «الانتخابات امر اساسي ليس فقط للبيزو المكسيكي بل لكل المكسيك». وأضاف «هذا الاقتراع يمكن ان يحدد مستقبل المبادلات بين البلدين ويعرض للتشكيك عشرين عاما من التكامل الاقتصادي».

وغالبا ما انتقد ترامب التبادل الحر.

في موسكو وحدها، ارتفع مؤشر بورصة الاسهم المسعرة بالدولار (ار.تي.اس) 1.17 في المئة حوالى الساعة التاسعة ت غ، بينما ارتفع مؤشر «ميسيكس» المسعر بالروبل 1.02 في المئة. اما الروبل فقد استقر سعره مقابل العملة الأمريكية على 68.86 للدولار الواحد، لكنه سجل تراجعا طفيفا مقابل اليورو الذي بات يعادل 70.93 روبلا.

وقال كبير الاقتصاديين في مصرف «رينيسانس كابيتال» ان «روسيا يمكن ان تكون السوق الناشئ الذي سيجني اكبر فائدة من فوز ترامب، مع الأمل في امكانية ان يخفف العقوبات المفروضة على روسيا في 2017».

وارتفع سعر الذهب الذي يشكل ملاذا للمستثمرين بنسبة 5.4 في المئة أيضا المبادلات في آسيا مع اقتراب ترامب من الفوز. وبعيد الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش بلغ سعر اونصة الذهب 1337.38 دولارا، مقابل 1268.30 دولارا قبل ساعات.

وتوقعت مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» ان تهدأ الأسواق بعد الصدمة الاساسية، كما حصل بالنسبة الى بريكست، مضيفة «لكن لا يمكن التكهن بمواقف ترامب. هناك خطر انفجار في كل لحظة خلال الاشهر والسنوات المقبلة».