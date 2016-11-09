﻿إيران تتطلع لما وراء مشروع منجم في غينيا للحصول على البوكسيت

ملبورن – رويترز: قال مدير في شركة التعدين الإيرانية المملوكة للدولة ان إيران تتطلع لما وراء مشروع تأخر كثيرا في غينيا لتدبير إمدادات البوكسيت، بما في ذلك من أستراليا مع قيامها بزيادة إنتاجها من الألومنيوم.

وقال أ. أصغر زاده مدير التنقيب في شركة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية أمس الأول «نحتاج البوكسيت لأننا ليس لدينا كميات كافية منه في إيران. إذا أردنا أن نحقق هدفنا فعلينا شراؤه». وأضاف أن إيران تستثمر في استكشاف مواردها المعدنية، لكن من المستبعد أن تجد كميات كافية من البوكسيت لتحقيق هدفها في زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم، إلى 1.5 مليون طن بحلول 2025، من نحو 450 ألف طن حاليا.

وقال أصغر زاده على هامش مؤتمر تعديني في ملبورن «إذا أردنا الوصول إلى هذا المستوى فسنحتاج لأكثر من أربعة ملايين طن من البوكسيت سنويا».

والبوكسيت خام معدني يعالج لصنع الألومينا التي يستخرج الألومنيوم منها.

وتملك الشركة الإيرانية بالفعل حصة أغلبية قدرها 51 في المئة في شركة في غينيا لاستخراج البوكسيت من المتوقع أن تطور منجما في نهاية العام لاستغلال احتياطياته من البوكسيت.