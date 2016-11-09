﻿«دانة غاز» الإماراتية ستراجع نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية في مصر بسبب تأخر مستحقاتها المالية

القاهرة – الأناضول: قالت «دانة غازأمس الأربعاء انها ستراجع نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017، ما لم يحدث أي تحسن في تحصيل مستحقاتها المتأخرة على الحكومة.

وأضافت الشركة في بيان أن المبالغ المستلمة من الحكومة المصرية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 253 مليون درهم (68.9 مليون دولار)، ما يعادل 77 في المئة من إجمالي المبالغ المستحقة خلال الفترة.

وذكرت الشركة أن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر ارتفع إلى 887 مليون درهم (241.6 مليون دولار) في نهاية الربع الثالث، مقارنة بـ843 مليون درهم (229.7 مليون دولار) في الربع الثاني من 2016.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية «واصلنا خلال الربع الثالث زيادة معدل إنتاجنا اليومي ليصل إلى 69.4 ألف برميل مكافئ نفطي، ويقترب بذلك من معدلات الإنتاج المستهدفة».

وأردف»يعكس ذلك بطبيعة الحال نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو الذاتي، وضبط النفقات الرأسمالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، على الرغم من تراجع وتيرة تحصيل مستحقاتنا بفعل التأخير المخيّب للتوقعات في سداد الدفعات في مصر».

و«دانة غاز» شركة خاصة، وتعمل في مجال انتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط. وقد تأسست في ديسمبر/كانون الأول 2005، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتمتلك الشركة أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم شمال العراق.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، منتصف الشهر الماضي ان مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى بلاده ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري.