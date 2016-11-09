﻿دبي تطلق مشروعا تجريبيا لقطارت النقل فائق السرعة «هايبر لوب»

دبي – الأناضول: وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أمس الأول اتفاقية مع شركة «هايبرلوب ون» الأمريكية للعمل على مشروع تجريبي لتطبيق نظام النقل فائق السرعة «هايبرلوب» في الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية انه بمقتضى الاتفاقية سيتم «العمل على مشروع تجريبي يتم من خلاله دراسة جميع نواحي تطبيق التكنولوجيا بين دبي ومجموعة من المدن والوجهات المختارة وتحديد جدواها الاقتصادية».

وأشارت الوكالة إلى أن دبي تعتزم «تطبيق التكنولوجيا في حال ثبوت جدواها مما سيساهم في تغيير ملامح قطاع النقل واللوجستيات العالمي إلى الأبد».

وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أعلنت شركة «هايبرلوب ون»، عن إطلاق رؤيتها حول مستقبل قطاع المواصلات العالمي، متخذة من دبي نموذجا لتطبيقها. واستعرضت الشركة رؤيتها لمستقبل قطاع النقل القائم على الدمج بين وسائل المواصلات ذاتية القيادة وقطار «الهايبرلوب».

وتقوم رؤية شركة «هايبرلوب ون» على ابتكار نظام ذاتي القيادة متكامل، يوفر خدمة التنقل لمسافات بعيدة بين المدن وبسرعات فائقة قد تتجاوز 1200 كلم في الساعة، حيث تسمح وسيلة النقل الجديدة للانتقال بين دبي وأبوظبي في مدة لا تتجاوز الـ 12 دقيقة، وبين دبي والرياض في مدة لا تتجاوز48 دقيقة.

وستؤثر هذه التكنولوجيا في حال تطبيقها المستقبلي على جانب تخطيط المدن وتوفير مساحات المواقف، حيث ستتغير خريطة انتقال الركاب بين الوجهات المختلفة داخل المدينة، وكذلك بين المراكز اللوجتسية كالمطارات والموانئ كما أنها ستغير منظومات الشحن.

ويتلخص نظام «هايبرلوب» بدمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين، بحيث يكون داخل هذا الأنبوب كبسولات تندفع بسرعات عالية تصل إلى 1200 كلم في الساعة.

ويشير الخبراء إلى أن تكلفة بناء الأنبوب الواحد تساوي 10 في المئة من تكلفة بناء القطارات التقليدية فائقة السرعة.

وخلال حفل التوقيع على الاتفاقية قال المهندس مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ان الإمارة ماضية في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة والساعية لتحويل 25 في المئه من جميع رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

يذكر أن «موانئ دبي العالمية» من أكبر المستثمرين في شركة «هايبرلوب وان» الأمريكية.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية كانت قد وقعت في أغسطس/آب الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «هايبرلوب وان» تهدف إلى إجراء دراسات جدوى حول نقل الحاويات داخل أنظمة خطوط الأنابيب مباشرة من الباخره الراسية في ميناء جبل علي إلى الميناء الجاف في المنطقة اللوجستية والتي تبعد 29 كيلومتراً من الميناء.