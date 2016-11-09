﻿مسؤول: 3 تريليونات دولار حجم استثمارات الشركات العائلية في الخليج

الدوحة – الأناضول: قدَّر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، حجم استثمارات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3 تريليونات دولار.جاء ذلك في كلمة القاها أمس الأول خلال ورشة عمل في جامعة قطر بعنوان «العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر»، ونشرت نصها وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبَيَّن آل ثاني أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارية.

وأشار إلى «أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار».وقال ان الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة، واعتبر هذه الشركات «من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها».

ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات. ولفت إلى أن «التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية».

وتابع « إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات».

يذكر أن الشركة العائلية ذات مسؤولية محدودة، وأصحاب القرار فيها هم من العائلة المالكة للشركة التي تكون مستحوذة على ومتحكمة في جميع مجريات الأمور ذات الصلة بالشركة.

من نقاط قوتها أن أفراد العائلة يعيشون حياتهم لأجل هذه الشركة، وأغلب أفراد العائلة ينخرطون في العمل في سنوات مبكرة من عمرهم فيتشربون أسلوب العمل ومسؤوليته ويتعلمون إدارته وطريقة عمل السوق.

لكن من نقاط ضعفها خلط العمل بالحياة الاجتماعية الطبيعية، حيث أنه قد تنتقل مشاكل العمل إلى المنزل أو العكس.

ونظرا لأهمية وحجم أنشطة الشركات العائلية في الخليج، يدعو الكثير من الخبراء والاقتصاديين إلى ضرورة «حوكمتها».

وحوكمة الشركات وضع نظام تتحدد من خلاله هيكلية الشركة، وحقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف، مجلس الإدارة وغيره من أصحاب المصالح في الشركة، والأسلوب الذي من خلاله تتم مراقبة الأداء، والنتائج، والتوجيه بالأسلوب الناجح لمما