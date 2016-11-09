﻿هبوط صادرات إيران من الخام والمكثفات النفطية إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

طوكيو – رويترز: قال مصدر مطلع على المواعيد المبدئية لناقلات النفط ان صادرات إيران من الخام هبطت 7.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني لتسجل أدنى مستوى في أربعة أشهر، بعدما أثر تراجع الطلب الموسمي في أوروبا على انتعاش الصادرات الإيرانية في فترة ما بعد رفع العقوبات.

وتنخفض صادرات إيران النفطية عادة في أكتوبر ونوفمبر من كل عام، حيث يعكس ذلك موسم صيانة المصافي في أوروبا وآسيا.

وفي المجمل استعادت إيران – ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»- حصتها السوقية بوتيرة أسرع من توقعات المحللين، منذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني، حيث ارتفعت صادراتها من الخام والمكثفات إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام، لتصل إلى ما لا يقل عن 2.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول. وقال المصدر المطلع على وضع الصادرات الإيرانية إن من المتوقع تراجع مبيعات إيران من الخام والمكثفات للشهر الثاني على التوالي إلى 2.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 2.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وأضاف المصدر أنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من المنتظر أن تزيد صادرات النفط الخام الإيرانية في نوفمبر 118 في المئة. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية أن إنتاج إيران النفطي حاليا يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا تقريبا وان صادراتها 2.4 مليون برميل يوميا.

ومن المرجح أن تزيد صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى آسيا في الشهر الحالي إلى 1.93 مليون برميل يوميا، مرتفعة بذلك 100 ألف برميل يوميا عن أكتوبر، لكن مع تراجع الصادرات إلى أوروبا إلى 433 ألف برميل يوميا من 613 ألف برميل يوميا في أكتوبر.وعادة ما تقوم الإمارات العربية المتحدة بتحميل ما بين 50 و145 ألف برميل يوميا من المكثفات الإيرانية شهريا، لكن لا توجد أي تحميلات للشرق الأوسط في الشهر الحالي وهي المرة الأولى في العامين الأخيرين.

وستزيد التحميلات المتجهة إلى الصين 35 في المئة مقارنة بأكتوبر إلى 669 ألف برميل يوميا. لكن الهند ستستقبل شحنات أعلى بشكل طفيف، لتصل إلى 674 ألف برميل يوميا، مستعيدة بذلك مكانتها كأكبر مشتر للنفط الإيراني للشهر الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تستقبل كوريا الجنوبية 368 ألف برميل يوميا في نوفمبر مقابل 379 ألف برميل يوميا في أكتوبر. وستحصل اليابان على 156 ألف برميل يوميا من الخام بانخفاض 31 في المئة. وستسقبل تايوان التي تشتري النفط من إيران كل شهرين مليوني برميل في نوفمر.

وتتسلم تركيا 133 ألف برميل يوميا في نوفمبر، بانخفاض 31 في المئة عن الشهر السابق. وتستقبل اليونان مليوني برميل تقريبا وتحصل إيطاليا وإسبانيا على مليون برميل تقريبا لكل منها.

وقال المصدر ان إيران تضخ أيضا نحو مليوني برميل من الخام في منشآت التخزين البحرية.

وأكد «سنراجع كذلك نفقاتنا الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017 ما لم يحدث أي تحسن».