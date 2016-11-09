﻿سواريز: مفاوضات تمديد عقدي مع برشلونة تسير في الطريق الصحيح!

مونتفيديو – د ب أ: أكد لويس سواريز، مهاجم منتخب أوروغواي أن مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة تسير في الطريق الصحيح. وقال: «أتمنى أن نصل إلى نهاية جيدة، أرغب في الاستمرار في الفوز بالألقاب». وأطلق المهاجم من خلال تصريحاته دعوة لوقف العنف، الذي يجتاح عالم كرة القدم في أوروغواي هذه الأيام، والذي أدى إلى إيقاف النشاط خلال الأسبوع الماضي، بسبب موت أحد مشجعي نادي بينارول، بعد إصابته بأعيرة نارية أطلقها بعض أنصار نادي ناسيونال، الغريم التقليدي لبينارول، وقال: «يجب إيقاف هذا، أكثر ما يؤلم هو العنف، الذي يجتاح لعبة رائعة مثل كرة القدم». ويخوض سواريز مع أوروغواي مباراة أمام الإكوادور اليوم في تصفيات المونديال. ويواجه نجم برشلونة شبح الإيقاف في المباراة التالية لمنتخب بلاده أمام تشيلي الثلاثاء المقبل إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراة الإكوادور.

أنشيلوتي: الفرنسي كومان لن يعود إلى يوفنتوس!

ميونيخ – د ب أ: استبعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ عودة الجناح الفرنسي الشاب كينغسلي كومان إلى يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء إعارته الحالية إلى البايرن في نهاية الموسم الحالي. وأوضح أنشيلوتي: «بايرن ميونيخ هو مستقبل كومان. نعتمد عليه. ليس هناك أي احتمال لعودته إلى يوفنتوس». وانتقل كومان (20 عاما) في 2015 من يوفنتوس إلى البايرن على سبيل الإعارة لمدة عامين حتى 2017 . وذكرت تقارير أن هذا الانتقال كلف البايرن سبعة ملايين يورو وأن انتقال اللاعب نهائيا لصفوفه سيكلف النادي البافاري 21 مليون يورو أخرى. وخاض كومان 35 مباراة مع البايرن في مختلف البطولات الموسم الماضي، لكنه خاض ثماني مباريات فقط هذا الموسم، علما أن الفريق يتصدر الدوري الألماني بفارق الأهداف فقط أمام لايبزيغ بعد عشر مراحل.

«لام» لا يستبعد الاعتزال في نهاية الموسم الحالي!

ميونيخ – د ب أ: أكد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أن مستقبله في الملاعب لا يعتمد على الألقاب التي يحرزها مع فريقه وإنما على قدرته البدنية على الاستمرار في الملاعب. وأوضح: «ما زالت هناك سبعة شهور باقية في الموسم الحالي ويمكن أن تحدث خلالها الكثير من الأمور. لن أعتمد في تحديد مستقبلي باللعبة على الألقاب ولكنني أستمع إلى نداء جسدي وأحدد بعدها قراري». ولم يستبعد لام (32 عاما) إمكانية إنهاء مسيرته بنهاية الموسم الحالي قبل عام من نهاية عقده مع النادي، موضحا أنه درس هذا قبل عدة شهور ولكن شيئا لم يتغير. ويمتد عقد لام مع البايرن حتى 30 حزيران/ يونيو 2018، علما أن اللاعب قضى مسيرته كلها في البايرن باستثناء عامين قضاهما مع شتوتغارت على سبيل الإعارة. وكان لام قائدا للمنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 بالبرازيل ثم اعتزل اللعب الدولي عقب انتهاء تلك البطولة مباشرة.

تعيين كاباروس مدربا لأوساسونا الاسباني

مدريد – رويترز: أعلن أوساسونا المنافس في الدوري الاسباني تعيين خواكين كاباروس مدربا جديدا له. وقال أوساسونا في بيان: «توصل أوساسونا لاتفاق مع المدرب خواكين كاباروس حتى 30 يونيو 2018.» وانفصل أوساسونا عن المدرب انريكي مارتن مساء الثلاثاء بعدما حقق الفريق معه فوزا واحدا في أول 11 مباراة بالدوري ليقبع في المركز قبل الأخير. وقاد كاباروس (61 عاما) قائمة طويلة من الأندية، بينها أشبيلية واتلتيك بلباو وترك وظيفته الأخيرة في غرناطة في يناير/ كانون الثاني 2015. وسيبدأ مشواره مع أوساسونا ضد ليغانيس المتعثر أيضا يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

بجاية الجزائري يحصل على مكافأة 462 ألف دولار رغم خسارته!

الجزائر – د ب أ: ينتظر أن يحصل مولودية بجاية الجزائري على مكافأة بقيمة 462 ألف دولار رغم خسارته للقب مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كأس الكونفيدرالية) التي يصل مجموع جوائزها إلى مليوني و498 ألف دولار. وتوج نادي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالكأس بعد فوزه على مولودية بجاية 4/1 في إياب الدور النهائي، بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1/1. وبحسب الترتيب الخاص بمكافآت مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فان الفائز بكأس الاتحاد الأفريقي يحصل على مكافأة بقيمة 660 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على 462 ألف دولار .أما الفريقان اللذان خرجا من الدور قبل النهائي فيحصل كل منهما على 264 ألف دولار. في حين ينال أصحاب المركز الثالث والرابع عن كل مجموعة على 259 ألف دولار و165 ألف دولار على الترتيب.