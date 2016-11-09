﻿شرودر يقود هوكس إلى الحاق أول هزيمة بكافاليرز

واشنطن – رويترز: أحرز دينيس شرودر 28 نقطة وهي أعلى حصيلة له في مسيرته، وأضاف كينت بيزمور 25 نقطة أخرى في فوز اتلانتا هوكس 110-106 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وهذه أول خسارة لكافاليرز حامل اللقب، هذا الموسم بعدما كان الوحيد الذي يخلو سجله من الهزائم في الدوري. وصوب بيزمور عدة كرات مهمة في اخر أربع دقائق. ووسعت ثلاثيته قبل ثلاث دقائق و33 ثانية على النهاية تقدم هوكس إلى 101-95 وأحرز ثنائية في الثواني الأخيرة أكدت انتصار فريقه بعدما قلص كليفلاند الفارق إلى 108-106 بعد ثلاثية من كيفن لاف مع تبقي 25 ثانية. وأحرز بول ميلساب 21 نقطة واستحوذ دوايت هاوارد على 17 كرة مرتدة مع هوكس. وسجل كايري ايرفينج 29 نقطة وليبرون جيمس 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة كما أضاف لاف 24 نقطة لصالح كافاليرز. وساهم هاريسون بارنز في فوز دالاس مافريكس 109-97 على لوس انجليس ليكرز بعدما سجل 31 نقطة كما أضاف سيث كوري 23 نقطة. وأحرز صانعا اللعب داميان ليلارد وسي.جيه مكولوم 71 نقطة معا ليقودا بورتلاند تريل بليزرز للفوز 124-121 على فينكس صنز. وسجل ايريك بليدسو 31 نقطة وديفين بوكر 23 نقطة لصالح صنز. وسجل لاعب الارتكاز مارك جاسول من تصويبة قصيرة مع انتهاء الوقت ليمنح ممفيس غريزليز الفوز 108-107 على دنفر ناغتس بينما تغلب نيوجيرزي نيتس 119-110 على مينيسوتا تيمبروولفز بفضل 26 نقطة من بروك لوبيز.