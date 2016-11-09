﻿بولت يتطلع إلى نيل جائزة أفضل لاعب قوى للمرة السادسة

برلين – د ب أ: جاء العداء الجمايكي الشهير يوسين بولت على رأس قائمة نهائية مكونة من ثلاثة رياضيين أصدرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، للحصول على جائزة أفضل لاعب قوى في العالم عن العام الحالي.

وباتت الفرصة مواتية أمام بولت، الذي حقق الثلاثية الأولمبية بالحصول على ذهبية سباقات 100 و200 متر و4×100 متر عدو للمرة الثالثة على التوالي، خلال مشاركته بأولمبياد ريو في آب/ أغسطس الماضي، لتحقيق رقم قياسي بالحصول على الجائزة السنوية التي يقدمها الاتحاد الدولي للمرة السادسة في مسيرته. وضمت القائمة النهائية العداء البريطاني محمد فرح، الفائز بسباقي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في الأولمبياد، والجنوب أفريقي وايد فان نيكرك، الذي أحرز ذهبية سباق 400 متر في الأولمبياد، محطما الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله الأمريكي مايكل جونسون. وضمت القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل رياضية، ثلاث لاعبات حصلن على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو. وتتنافس الإثيوبية الامز أيانا والبولندية أنيتا ولدريزتش اللتان تحملان الرقم القياسي العالمي في سباق عشرة آلاف متر ورمي المطرقة على الترتيب، بالإضافة إلى الجمايكية إيلين طومسون الفائزة بسباقي 100 و200 متر. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الاحتفالية التي سيقيمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وتم تحديد المرشحين من خلال عملية تصويت ثلاثية قام بها مجلس الاتحاد الدولي للقوى، وأسرة ألعاب القوى (التي تضم المسؤولين والرياضيين وممثليهم ووسائل الإعلام وموظفي الاتحاد الدولي والرعاة)، بالإضافة إلى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.