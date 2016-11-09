﻿نجوم مصر يتحدون لاعبي غانا في المباراة المرتقبة

القاهرة – د ب أ: يتأهب عشاق الكرة الافريقية لمواجهة مرتقبة يوم الأحد المقبل بين المنتخب المصري ونظيره الغاني في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وترك كل منتخب علامة سوداء لا تنسى لدى الآخر، ما جعل مواجهاتهما في أي حدث كروي مليئة بالإثارة والقوة. وانتزع المنتخب المصري كأس الأمم الأفريقية 2010 بأنغولا بعدما تغلب على نظيره الغاني بهدف نظيف في المباراة النهائية. في المقابل، حرم المنتخب الغاني الفراعنة من التأهل لكأس العالم بالبرازيل عام 2014 بعدما فاز عليه 7/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور الأخير للتصفيات. ورغم ذلك تبدو كفة مصر هي الأرجح خلال مواجهاتها الـ22، حيث حققت عشرة انتصارات مقابل سبع هزائم، فيما تعادلا في خمسة لقاءات. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة بثلاث نقاط بفارق نقطتين أمام غانا وأوغندا، فيما تتذيل الكونغو الترتيب بلا نقاط. وخرج كل من الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب مصر، وافرام غرانت مدرب غانا، بتصريحات تقلل من شأن الجانب الآخر، ما أشعل الأجواء قبل المباراة المرتقبة .وقال كوبر: «المنتخب الغاني القادم لمواجهتنا ليس هو الذي حقق الفوز على الفراعنة في تصفيات مونديال البرازيل. الإحصاءات الحالية تشير لانخفاض مستواه بشدة مؤخرا… مستوى لاعبي غانا وبالتحديد المحترفين بالخارج لا يجعلنا نشعر بالرهبة من مواجهتهم، فأداؤهم داخل الملعب خلال المباريات الأخيرة لا يدعو للقلق فهم فريق عادي ومستواه ليس بالخطورة التي كان عليها منذ سنوات». في المقابل، توعد غرانت خلال تصريحاته للصحفيين على هامش معسكر غانا الحالي بالإمارات بتلقين الفراعنة درسا قاسيا على ملعبهم. وقال: «سنعود من مصر بالنقاط الثلاث وصدارة المجموعة التي نستحقها وسيعلم الفراعنة أن المنتخب الغاني الحالي أقوى من جيل 2014». اللافت أن كوبر وغرانت يعتمدان بنسبة كبيرة على المحترفين بالخارج بجانب عدد محدود من المحليين .ويتفوق المحترفون المصريون على نظرائهم من النجوم السود حيث شهدت الفترة الأخيرة أداء لافتا، بدءا من محمد صلاح نجم روما الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراة مع فريقه أمام بولونيا بالدوري الإيطالي، كذلك محمد النني رغم أنه لا يشارك اساسيا في وسط أرسنال الانكليزي ورمضان صبحي الذي حجز مكانه في صفوف ستوك الانكليزي، كذلك عمر جابر ظهير بازل السويسري وأحمد المحمدي لاعب هال الانكليزي ومحمد عبدالشافي لاعب أهلي جده السعودي ومحمود تريزيغيه المتألق مع موسكرون البلجيكي. وبالنسبة للمحليين هناك الحارس المخضرم عصام الحضري صاحب الـ44 عاما الذي عاد لحراسة عرين الفريق مؤخرا واستعاد قدرا كبيرا من مستواه السابق. ويضم الفريق عددا آخر من النجوم المتألقين في المسابقة المحلية مثل باسم مرسي وحسام باولو، مهاجمي الزمالك وسموحة على الترتيب وعبدالله السعيد وأحمد حجازي لاعبي الأهلي. وعلى الجانب الآخر، تبدو قائمة النجوم السود مليئة بالمحترفين حيث تضم 23 لاعبا منهم 21 محترفا ولاعببن محليبن فقط .وجاء في طليعة قائمة غانا النجم أندرو أيو لاعب وستهام وشقيقه جوردان لاعب أستون فيلا، ودانيال أمارتي وجيفري شلوب ثنائي ليستر، ومبارك واكاسو لاعب باناثينايكوس اليوناني وعبدالمجيد واريس لاعب لوريان الفرنسي، فيما كان أسامواه جيان قائد الفريق أبرز الغائبين.