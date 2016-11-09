﻿كلوزه يقدم أكثر من الارشاد السياحي للمنتخب الألماني عندما يزور روما

برلين – د ب أ: يتوجه المنتخب الألماني، بطل كأس العالم، إلى روما ليظل هناك خلال الفترة بين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين مع توقعات بأن يقوم ميروسلاف كلوزه المدرب تحت التمرين ليقدم ما هو أكثر من مجرد نصائح سياحية ومشورة حول المطاعم الجيدة.

وأنهى كلوزه مسيرته كلاعب بعد فترة قضاها مع لاتسيو في العاصمة الإيطالية روما، وبدأ مسيرته التدريبية كجزء من الجهاز الفني للمنتخب الألماني الذي يستعد للعب مع سان مارينو وإيطاليا. وقال يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني: «بالطبع نحن سعداء كونه بدأ مع الاتحاد الألماني، يمكننا ان نضمن تلمذة جيدة له ليتمكن من الحصول على رخصته التدريبية وخبرة في الإدارات المختلفة». وأضاف: «لكن ميرو لديه مهمة واضحة». ولم يكن لوف سعيدا بمعدل الأهداف المسجلة مقارنة بالتسديدات على المرمى لفريقه رغم تحقيق ثلاثة انتصارات في المباريات الثلاث التي خاضها في المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية. ومنذ اعلان كلوزه اعتزاله عقب الفوز بكأس العالم 2014، واجه لوف صعوبات فى إيجاد مهاجم جيد يحل محل أفضل هداف في ألمانيا. والآن سيكون على كلوزه تحفيز المهاجمين ولاعبي الوسط المهاجمين في الفريق ليكونوا حاسمين أمام المرمى. وقال لوف: «لديه خبرة كبيرة اكتسبها منذ كان مهاجما، وهذا سيكون عاملا مساعدا جيدا لنا لأن بإمكانه متابعة المهاجمين ومعرفة ما هي الأخطاء التي يقعون فيها. كما انه سيكون عونا للاعبين صغار السن». ورغم ان مباراة سان مارينو رسمية ويجب التعامل معها باحترام لا يوجد أحد في المعسكر الألماني يتوقع وجود أي صعوبات في تحقيق نتيجة مريحة. ووفقا لذلك، ستكون مباراتا سان مارينو، يوم الجمعة المقبل، وبعدها بأربعة أيام مباراة المنتخب الإيطالي الودية بميلانو بمثابة تجربة للاعبين. وانضم الثلاثي يانيك غيرهات لاعب فولفسبورغ وبنيامين هنريكس لاعب باير ليفركوزن وسيرجي غنابري لاعب فيردربريمن للمرة الأولى الى المنتخب الألماني حيث تبلغ أعمارهم 22 و19 و21 على الترتيب. وسيكون كلوزه مشاركا في استقبالهم في المنتخب. وعندما يزور الفريق روما الأحد المقبل، قبل 24 ساعة من المقابلة الخاصة مع بابا الفاتيكان، يمكن لكلوزه أن يساهم بقصص عن المدينة التي كان يطلق عليها الوطن. وقد لا تكون تلك المهمة هي كل ما سيفعله خلال الأسبوع، وهذا الأمر يثير الكثير من مشاعر الخوف لدى اوليفر بيرهوف مدير المنتخب، الذي قال: «أخشى من أن يحصل على مكاني في التدريبات. حتى الآن يسمح لي بالمشاركة في التدريبات، عندما يكون لدينا عدد فردي من اللاعبين». وقال بيرهوف مازحا: «الآن سيحصل ميرو على مركزي».