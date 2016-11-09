﻿تشيلي تفتقد جهود المصاب سانشيز لاعب أرسنال

سانتياغو – رويترز: أعلن الاتحاد التشيلي إصابة اليكسيس سانشيز لاعب أرسنال الانكليزي وغيابه عن مواجهة كولومبيا في تصفيات كأس العالم.

وتواجه تشيلي، التي تحتل المركز الخامس، كولومبيا صاحبة المركز الرابع اليوم في بارانكيا، وتستضيف أوروغواي في سانتياغو في 15 الجاري. وذكر الاتحاد: «سيظل اللاعب في سانتياغو لتلقي العلاج ولا يزال يخضع للتقييم لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة أمام أوروغواي.» وأضاف أن مهاجم أرسنال تعرض «لإصابة عضلية بسيطة» بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفازت تشيلي بكوبا أمريكا في آخر نسختين، لكنها تعاني في مشوار تصفيات كأس العالم إذ أنها فازت في أربع مباريات من أصل عشر مواجهات. واحتسب الفيفا التعادل السلبي مع بوليفيا الشهر الماضي فوزا لتشيلي بعدما دفع المنافس بلاعب لا يحق له المشاركة.