﻿فالكاو: أشعر كأنها المرة الأولى لي بقميص الفريق!

بارانكويا (كولومبيا) – د ب أ: أكد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو أنه يشعر بأن عودته لمنتخب بلاده بعدما تعافى من الإصابات، التي لحقت به في الفترة الأخيرة، كما لو كانت المرة الأولى، التي يلعب فيها للفريق.

وقال فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي، الذي لعب بقميص منتخب كولومبيا للمرة الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2015: «كما لو أنها المرة الأولى، كأنها البداية». واستدعي فالكاو للمنتخب الكولومبي بناء على رغبة المدرب خوسيه بيكرمان، استعدادا لمباراتي كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية. ويواجه المنتخب الكولومبي نظيره التشيلي اليوم في مدينة بارانكويا الكولومبية، قبل أن يحل ضيفا على الأرجنتين الثلاثاء المقبل. وأشار فالكاو، الذي سجل أربعة أهداف الأسبوع الماضي مع ناديه الفرنسي، بعد مران المنتخب الكولومبي، إلى أنه جاء للانضمام لمنتخب بلاده هذه المرة وهو يشعر بأنه أكثر «نضجا وجاهزية وصلابة بفضل الصعوبات التي واجهها». وأضاف فالكاو قائلا: «أثمن الفرصة التي سنحت لي لمواجهة التحدي، سعيت دائما لأكون مع الفريق وهذا ما سأستمر في القيام به».