﻿نيمار والبرازيل يتربصان بميسي والأرجنتين في سوبر كلاسيكو مثير اليوم

بيلو هوريزونتي (البرازيل) – د ب أ: رغم سفرهما إلى بيلو هوريزونتي على الطائرة الخاصة لنجم الكرة البرازيلي نيمار، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم معركة حامية الوطيس بين نيمار وزميله في برشلونة النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي اليوم على استاد «مينيراو» بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

ويلتقي الفريقان في ختام فعاليات المرحلة الحادية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث يترقب الملايين من عشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم نتيجة المباراة التي قد تلعب دورا كبيرا في مسيرة الفريقين بالتصفيات، خاصة المنتخب الأرجنتيني. وتجتذب هذه المواجهة على استاد «مينيراو» معظم الأضواء بين جميع مباريات الجولة، والتي تشهد مواجهة ساخنة ومثيرة أيضا بين المنتخبين الكولومبي والتشيلي كما يصطدم أوروغواي بالإكوادور في مواجهة متكافئة مثيرة، فيما تلتقي باراغواي مع بيرو وفنزويلا مع بوليفيا في المباراتين الأخريين بالجولة. ودخلت تصفيات أمريكا الجنوبية دور الإياب منذ المرحلة العاشرة التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأصبح لكل نقطة ثمنها الغالي، خاصة في ظل تقارب المستوى والفارق بين أكثر من فريق في المراكز الأولى. وعلى عكس كثير من التوقعات التي سبقت التصفيات، يتصدر المنتخب البرازيلي التصفيات برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة أمام أوروغواي، فيما يحتل الإكوادور وكولومبيا المركزين التاليين برصيد 17 نقطة لكل منهما، مقابل 16 نقطة لكل من تشيلي والأرجنتين في المركزين الخامس والسادس ثم باراغواي في المركز السابع برصيد 15 نقطة وتليها بيرو (11 نقطة) وبوليفيا (أربع نقاط) وفنزويلا (نقطتان) .

ويعود المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى استاد «مينيراو» بعد أكثر من عامين على سقوطه المدوي بالملعب ذاته عندما خسر أمام نظيره الألماني 1/7 في المربع الذهبي لكأس العالم 2014 بالبرازيل والتي اشتهرت بلقب فضيحة «مينيرازو» باعتبارها الهزيمة الأكثر كارثية في تاريخ الكرة البرازيلية. وسيكون هدف راقصي السامبا محو آثار هذه الهزيمة على هذا الاستاد ووسط جماهير متحمسة للفريق بعد تحسن نتائج السامبا في الآونة الأخيرة، وبالتحديد منذ تولى دربه تيتي، حيث قاده للفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في التصفيات تحت قيادته. وكانت هذه الانتصارات الأربع المتتالية سببا رئيسيا في أن يقفز راقصو السامبا إلى صدارة التصفيات في انتظار التقدم تدريجيا إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في منتصف 2018 .لكن مهمة المنتخب البرازيلي لن تكون سهلة في مواجهة طموح ضيفه ومنافسه التقليدي العنيد المنتخب الأرجنتيني الذي يسعى لأن تكون المباراة نقطة تحول حقيقية في مسيرته بالتصفيات. ويعلق التانغو الأرجنتيني آمالا عريضة على نجمه الكبير ليونيل ميسي العائد للفريق بعد غياب بسبب الإصابة التي حرمت الفريق من جهوده في المباريات الثلاث الماضية. وفي غياب ميسي لم يحقق التانغو الفوز في أي من مبارياته الثلاث الماضية، حيث تعادل 2/2 مع فنزويلا وبيرو ثم خسر على ملعبه صفر/1 أمام باراغواي. وكان آخر فوز حققه عندما سجل ميسي هدفا ليفوز التانغو على أوروغواي 1/صفر وهي المباراة الرسمية الوحيدة التي حقق فيها التانغو الفوز منذ تولى إدغاردو باوزا تدريب الفريق. ويأمل باوزا في أن تمنحه عودة ميسي الانتصار الثاني ليعود الفريق إلى المسار الصحيح في التصفيات، لاسيما أنه تراجع إلى المركز السادس بسبب العقوبة التي فرضت على بوليفيا بسبب إشراك لاعب موقوف في مباراتيها أمام بيرو وتشيلي، ما تسبب في احتساب المباراتين لصالح تشيلي وبيرو ليقفز تشيلي إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام الأرجنتين بعد إضافة نقطتين لتشيلي فيما أضيفت ثلاث نقاط لبيرو لترفع رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثامن. وفيما يتعاون ميسي ونيمار بشكل رائع في برشلونة، ستكون المواجهة بين اللاعبين في غاية الإثارة لأن فوز السامبا يعني تقدمه خطوة هائلة نحو المونديال الروسي وصدمة كبيرة للتانغو الذي قد يبتعد خطوة جديدة مؤثرة بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى التي يتأهل أصحابها مباشرة للمونديال. أما فوز التانغو في هذه المواجهة التي تشتهر بلقب «السوبر كلاسيكو»، فمن شأنه إنعاش آمال الفريق ورفع معنويات جماهيره لاسيما وأن مباراة الذهاب بين الفريقين بنفس التصفيات انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب التانغو. ورغم تسليط معظم الأضواء على نيمار وميسي، ستكون المباراة أكثر من مجرد مواجهة بين أفضل لاعب في العالم وزميله الذي يأتي ضمن أفضل اللاعبين في العالم أيضا. ويتسلح المنتخب البرازيلي بالروح المعنوية العالية بعد الفوز في المباريات الأربع الماضية إضافة لسلاح الجماهير التي ينتظر أن تساند الفريق بحرارة أمام المنافس العنيد. وفي المقابل، يتسلح التانغو بأنه أحد أكثر المنتخبات وفرة في النجوم بمختلف المراكز، كما يملك الفريق خط هجوم ناريا بقيادة ميسي وسيرخيو أغويرو وآنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين. ويطمح المنتخب الأرجنتيني إلى التأكيد على أنه ليس فريق النجم الواحد وأنه يضم العديد من النجوم البارزين القادرين على تحقيق الانتصارات رغم أن غياب ميسي عن المباريات الثلاث الماضية لم يصب في هذا الاتجاه، حيث بدا الفريق عاجزا عن تحقيق الانتصارات. وكان المنتخب البرازيلي وجد ضالته في رأس الحربة الشاب غابرييل جيسوس حيث كان اللاعب هو الحل المثالي لمشكلة الفريق في غياب اللاعب الذي يستطيع ترجمة جهود نيمار وباقي أعضاء الفريق إلى أهداف. وسجل غابرييل أربعة أهداف في أربع مباريات، لكن يظل العبء الأكبر على كاهل نيمار الذي سجل حتى الآن 49 هدفا في 73 مباراة دولية خاضها مع راقصي السامبا ليكون رابع أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة بيليه (77 هدفا في 91 مباراة دولية) ورونالدو (62 هدفا في 98 مباراة دولية) وروماريو (55 هدفا في 70 مباراة دولية) . وفي المقابل، سجل ميسي 56 هدفا في 114 مباراة دولية مع الأرجنتين لينتزع لقب الهداف التاريخي من النجم الأسطوري السابق غابرييل باتيستوتا الذي سجل 54 هدفا في 77 مباراة. وإلى جانب وجود ميسي، ينتظر مشاركة هيغويان نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي الموسم السابق وإن لم يقدم مع يوفنتوس هذا الموسم المستوى التهديفي الذي قدمه مع نابولي. أما نجم الهجوم الآخر أغويرو لاعب مانشستر سيتي فإنه قد يجلس على مقاعد البدلاء ليستعين به باوزا في الوقت المناسب، لاسيما مع أهمية الدفع بالمتألق دي ماريا الذي يسطع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبخلاف لقاء السوبر كلاسيكو، يستضيف أوروغواي نظيره الإكوادوري، ويأمل في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام الإكوادور في مونتفيديو رغم تحذيرات المدرب أوسكار تاباريز من المنتخب الإكوادوري الخطير. وقال: «المنتخب الإكوادوري فريق يسعى لتقديم نفس الأداء في كل مكان». ورغم الإصابات وحالات الإيقاف التي يعاني منها الفريق، يأمل المنتخب الإكوادوري في صناعة التاريخ وتحقيق الانتصار الأول له على أوروغواي في مونتفيديو. وبعد ارتفاع معنوياته لتقدمه من المركز السابع إلى الخامس بعد العقوبة المفروضة على بوليفيا، يأمل تشيلي بطل القارة في 2015 وفي النسخة المئوية 2016 في تقديم أداء قوي يستطيع من خلاله التغلب على المنتخب الكولومبي في عقر داره. وقال كلاوديو برافو قائد وحارس تشيلي: «نحتاج إلى تحسين الأداء في مختلف الخطوط، نحتاج جميعا للتأهل إلى كأس العالم». ويستعيد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان مدرب كولومبيا مهاجمه الخطير راداميل فالكاو نجم موناكو الفرنسي إلى الفريق بعد غياب لأكثر من عام بسبب الإصابات. وسيفتقد المنتخب التشيلي جهود لاعبه الفذ أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال تدريبات الثلاثاء. ويأمل الفريق في استعادة جهود أليكسيس خلال المباراة التالية أمام ضيفه أوروغواي الثلاثاء المقبل. وتشهد أسونسيون عاصمة باراغواي مواجهة مثيرة أيضا بين باراغواي وبيرو اللذين يسعى كل منهما إلى استغلال المباراة كفرصة للتقدم خطوة والبقاء ضمن دائرة المنافسة على بطاقات التأهل. وستكون المباراة الأخرى بين فنزويلا وبوليفيا بمثابة محاولة للابتعاد قليلا عن القاع بعدما فقد الفريقان فرصتهما منطقيا في الصراع على التأهل.